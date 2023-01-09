منتخبنا يخسر ضربة البداية لأول مرة منذ 2007

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

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جاءت خسارة منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم أمام نظيره البحريني 1 - 2، أول من أمس، في افتتاحية مشواره في كأس الخليج العربي «خليجي 25» في البصرة، ضمن منافسات المجموعة الثانية مفاجئة للشارع الرياضي، وتعد الخسارة هي الأولى التي يتعرض لها «الأبيض» في ضربة البداية في البطولة منذ 16 عاماً، وتحديداً منذ «خليجي 18» التي أقيمت في الإمارات عام 2007 وحقق لقبها.

ولم يخسر منتخبنا الوطني المباراة الافتتاحية في بطولة كأس الخليج العربي في آخر 6 دورات، إذ كانت آخر خسارة في المباراة الأولى في البطولة لـ «الأبيض» وبنفس النتيجة أمام المنتخب العماني عام 2007 في خليجي 18، قبل أن تتوقف تلك السلسلة بالخسارة أمام البحرين في أولى مبارياته في النسخة الحالية.

وتعد خسارة «الأبيض» من البحرين هي الثامنة لمنتخبنا الوطني في مبارياته الافتتاحية في كأس الخليج منذ بداية مشاركته في الدورة الثانية عام 1972 في «خليجي 2» التي استضافتها المملكة العربية السعودية، وعلى مدار 24 مشاركة كان الفوز النصيب الأكبر لمنتخبنا في الجولة الأولى.

ولم يقدم المنتخب أداء مقنعاً رغم البداية الجيدة في الدقائق الأولى، إلا أن المنتخب البحريني استطاع أن يفرض أسلوبه وشكل خطورة كبيرة على مرمى الحارس خالد عيسى، نتيجة الأخطاء وتغيير مراكز اللاعبين والأسلوب من جانب المدير الفني رودولفو أروابارينا، لتستقبل الشباك هدفين في الشوط الثاني عن طريق كميل الأسود وجاسم الشيخ، فيما جاء هدف منتخبنا الوحيد عن طريق البديل سيبستيان تيغالي.

نتائج

وحقق المنتخب الوطني 11 فوزاً في مبارياته الافتتاحية في البطولة، مقابل 8 هزائم، و5 تعادلات، إذ تباينت النتائج على مدار السنوات، وكانت أطول فترة لم يخسر فيها في بداية المشوار في العقد الأخير ولمدة 16 عاماً.

وعادلت البحرين عدد مرات الفوز على الإمارات عندما تقابل المنتخبان في أولى مواجهاتهما في الدورة، بفوزين لكل منهما، حيث تقابل الإمارات مع البحرين في أولى مبارياتهما في البطولة 4 مرات، وكانت أولى المواجهات في ضربة البداية في نسخة 1976 في قطر، وفازت البحرين 3 - 2 ، بينما كانت المواجهة الثانية في «خليجي 9» في السعودية عام 1988 وحققت الإمارات الفوز بهدفين دون رد، أما المواجهة الثالثة فجمعتهما في «خليجي 14» في البحرين عام 1998 وكررت الإمارات فوزها 1 - 0، قبل المواجهة الرابعة أول من أمس، والتي انتهت بفوز «الأحمر» 2 - 1.

ويعد المنتخب القطري أكثر المنتخبات التي واجهها «الأبيض» في مبارياته الافتتاحية في كأس الخليج العربي، حيث لعبا 6 مرات، وحقق «الأبيض» الفوز في 4 مباريات، وخسر مباراة واحدة، وتعادلا في مثلها، ويأتي المنتخب العماني ثانياً في عدد مبارياته مع «الأبيض» في ضربة البداية بـ 5 مباريات، ثم البحرين 4 مباريات، والكويت 3 مباريات ، بجانب مواجهتين في الافتتاح أمام السعودية والعراق واليمن.

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