«الأبيض» يستعد للكويت بـ«سيناريو الأرجنتين»

المصدر: البصرة - العوضي النمر

ت + ت - الحجم الطبيعي

طوى منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم، صفحة الخسارة من البحرين في بداية مشواره في «خليجي 25»، وبدأ مرحلة تضميد جراحه من أجل التعويض في المواجهة المهمة أمام الكويت غداً في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثانية إذ يحتاج إلى الفوز لتجديد آماله بالتأهل إلى المربع الذهبي للبطولة، ويعتمد المدرب الأرجنتيني رودولفو أروابارينا في مرحلة التداوي على عنصرين، الأول معنوي إذ طالب اللاعبين بنسيان نتيجة مباراة البحرين، مع تجديد الثقة بهم من أجل رفع معنوياتهم وأكد لهم أن كثيراً من الفرق تعرضت للخسارة في انطلاقة البطولات ثم استعادوا الثقة وحققوا الفوز باللقب، وضرب لهم مثالاً بمنتخب الأرجنتين الذي خسر من السعودية في أولى منافسات مونديال قطر ثم تماسك الفريق وحقق الفوز في باقي المباريات حتى نال لقب البطولة، في تحفيز للاعبين على تكرار سيناريو الأرجنتين والاستمرار في البطولة وصولاً إلى النهائي.

وطالب أروابارينا اللاعبين بمزيد من الجهد والتركيز، مع قوة في الأداء وتقليل الأخطاء، وقام بتوضيح تقييمه لأداء اللاعبين في مباراة البحرين لكي يتعرف كل منهم إلى السلبيات التي وقع فيها من أجل تداركها في المباراة المقبلة، التي يحتاج فيها الفريق إلى الفوز لتعويض نتيجة المباراة الأولى.

تعزيز الإيجابيات

وبدأت المرحلة الثانية من برنامج التداوي داخل المستطيل الأخضر بتدريبات،أمس، إذ يركز الجهاز الفني على تعزيز إيجابيات المباراة الأولى التي ظهرت بشكل جيد في الشوط الأول عبر التحرك على الأطراف وشن هجمات على الفريق المنافس، عن طريق علي صالح الذي أرهق دفاع البحرين وكايو كانيدو، مع التماسك الدفاعي والتصدي لمحاولات المنافس الهجومية مع السعي لتعزيز دور وسط «الأبيض»، وزيادة الفاعلية الهجومية.

وتم التركيز على تصحيح سلبيات أداء منتخبنا التي ظهرت بشكل كبير في الشوط الثاني، وتضمنت أخطاء فردية للدفاع،، إضافة إلى تنشيط دور لاعبي خط الوسط الذين افتقدوا التحرك السليم وتمرير كرات متقنة إلى الهجوم، مع افتقاد المنتخب اللمسة الأخيرة رغم بطء تحرك لاعبي دفاع البحرين.

اندفاع

ويستعد «الأبيض» للقاء الكويت المصيري غداً في مسيرة المنافسة من أجل نيل أحد مقعدي التأهل إلى المربع الذهبي، ويدرك الجهاز الفني أهمية تلك المباراة، وخاصة بعد الأداء الجيد الذي قدمه المنتخب الكويتي في الشوط الثاني من مباراته أمام قطر، ووضح الاندفاع الهجومي لـ«الأزرق» ما خلق مساحات كبيرة يمكن استغلالها لتحقيق الفوز.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز