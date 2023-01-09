ليما: أتمنى المشاركة أمام الكويت

المصدر: البصرة – البيان

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تمنى فابيو ليما لاعب منتخبنا الوطني أن يشارك مع «الأبيض» أمام المنتخب الكويتي غداً، في الجولة الثانية للمجموعة الثانية من «خليجي 25» لكي يشارك زملاءه في تحقيق الفوز والسير قدماً في طريق التأهل للدور الثاني، وقال: قدم «الأبيض» أداء جيداً في أول نصف ساعة من مباراة البحرين، ولكن افتقد اللاعبون التركيز بشكل مباغت، ولكن لا يزال لدينا الأمل بالتأهل إذا حققنا الفوز في الجولتين المقبلتين أمام الكويت وقطر، ونحن لدينا ثقة كبيرة بإمكان التأهل، وخاصة في ظل عزيمة قوية لدى اللاعبين لتعويض نتيجة مباراة البحرين.

وأضاف: حتى الآن لم يتضح إمكان مشاركتي أمام الكويت، وأتمنى استكمال جهوزيتي وأحظى بشرف المشاركة مع زملائي اللاعبين، ونعيد الابتسامة إلى جمهورنا الغالي. وتابع: سواء شاركت أم لا، سأبقى داعماً لزملائي ولطموحنا بالحصول على إحدى بطاقتي التأهل إلى الدور قبل النهائي، وثقتي كبير بقدرة المنتخب على تحقيق الفوز وخاصة بعد المستوى الجيد الذي قدموه في الشوط الأول من مباراة البحرين، لتجديد أمل المنافسة في نيل إحدى بطاقات التأهل عن المجموعة.

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