أروابارينا: قادرون على التعويض

المصدر: البصرة- العوضي النمر

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أكد الأرجنتيني رودولفو أروبارينا مدرب منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم أن المنتخب قادر على التعويض خلال مباراتي الكويت وقطر المقبلتين، بعد أن ظهر بمستوى طيب في الشوط الأول في مباراة البحرين، وفرض شخصيته على المنافس، ولكن مستواه تراجع في الشوط الثاني، ما أدى لتفوق منتخب البحرين والفوز بهدفين، وقال: «لم نستسلم وكانت هناك تغييرات عززت من أداء الفريق، ونجح سيبستيان تيغالي في تقليص الفارق بتسجيله هدف الفريق الوحيد».

وحول طموحه بالبطولة قال: «جئنا للتنافس على اللقب وإحراز الكأس، والآمال المعلقة علينا كبيرة، لكن الطريقة الوحيدة لتجاوز هذه الحالة هي مزيد من العمل لتصحيح أخطائنا، ولدينا مباراتان متبقيتان أمام الكويت وقطر، وأؤكد أن الخسارة مؤلمة، ولكن علينا العمل والتركيز في القادم، والارتقاء بأداء الفريق وتصحيح بعض الملاحظات، التي أفزرتها المباراة الأولى».

وأضاف: «في الشوط الثاني كان لدينا طموح ورغبة في تسجيل هدف السبق، لكن البحرين باغتنا، بهدفه الأول، في الوقت الذي تراجع مستوانا، وظهرت أخطاء من بعض لاعبينا، ولكني أتحمل مسؤولية الخسارة، ولكن علينا عدم الاستسلام، مع العمل القوي، لأن لدينا مباراة قوية أمام الكويت».

فرص

وأكد أروبارينا أن «الأبيض» قدم مستوى طيباً، خلال الشوط الأول، من مباراة البحرين، وسنحت للفريق فرص عدة لم يستغلها، وقال: «تحركات الفريق كانت إيجابية، ولكننا لم نصل إلى العمق بشكل جيد، ثم تراجعنا، وفي الشوط الثاني سنحت لنا فرصة للتسجيل أولاً، ولكن حدث العكس، وسجل المنتخب البحريني هدف التقدم وأعقبه بالثاني من أخطاء، وعموماً سنحلل المباراة، ونصحح الأخطاء».

عن افتقاد الفريق لصانع الألعاب، وهل سيضم لاعبين جدداً، خلال الفترة المقبلة، قال «نعتمد على محورين وأحياناً ثلاثة، لدينا لاعبون قادرون على القيام بهذه الأدوار، بدأنا المباراة أمام البحرين بطريقة 3/4/4، ثم تحولت إلى 2/4/4، ونحن نحدد الطريقة حسب احتياجات المباراة وحالة المنافس، والفريق ليس بحاجة إلى تدعيم صفوفه، خلال الفترة الحالية، ولدي ثقة باللاعبين وقدرتهم على استعادة مستواهم في المباريات المقبلة».

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