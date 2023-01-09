السعودية والعراق.. «كلاسيكو» خليجي ناري

المصدر: البصرة - العوضي النمر

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تتجه الأنظار اليوم إلى استاد البصرة الدولي، حيث يحتضن كلاسيكو خليجياً نارياً بين المنتخب العراقي ونظيره السعودي، ضمن منافسات المجموعة الأولى لكأس الخليج 25. ويدخل منتخب العراق هذه المواجهة بنقطة واحدة من تعادل سلبي مخيب، أمام عُمان في مباراتهما الافتتاحية، في حين يمتلك المنتخب السعودي ثلاث نقاط من فوزه على اليمن بثنائية نظيفة.

ويسعى المنتخب السعودي إلى تحقيق فوزه الثاني توالياً، وحجز مقعده في نصف نهائي البطولة، ومع أن الأخضر يشارك في البطولة بالمنتخب الرديف، إلا أنه ترك انطباعاً جيداً، بعد الأداء، الذي قدمه في مباراته الماضية، وسيحاول اقتناص فوز ثان، يضمن من خلاله التأهل لنصف النهائي.

في المقابل يطمح منتخب العراق، الذي قدم مباراة جيدة أمام عُمان في تحقيق فوزه الأول، لا سيما أنه يلعب على أرضه، وأمام جماهيره، فضلاً عن مشاركته بالعناصر الأساسية، ويبرز في صفوفه حارسه جلال حسن، أيمن حسين وأمجد عطوان وإبراهيم بايش وعلي فايز ومصطفى كاظم.

رحلة

رأى سعد الشهري المدير الفني للمنتخب السعودي أن منتخبه يخوض مباراة، تنطوي على الكثير من الأهمية بالنسبة لرحلة الأخضر السعودي في البطولة، وأنه يدرك تماماً ماذا تعني بالنسبة للطرفين، مؤكداً أن ما سيقدمه اللاعبون يختلف عما أظهره المنتخب أمام اليمن في المباراة الأولى.

وأضاف: هدفنا اللقب، والجمهور العراقي سيكون محفزاً لنا، وليس العكس، حققنا الفوز الأول، ولكن مباراة العراق صعبة، والكل لديه الطموح، ونحن بكامل الاستعداد ونحترم الجميع، ونطمح لتقديم مباراة متميزة، تشرف الكرة الخليجية، وحول ما يخشاه المنتخب السعودي، وما يخبئه المستقبل، خصوصاً أنه يفصل كل مباراتين يومان فقط، والكل يغير في اللاعبين، نحن بحاجة للجميع، وكلهم أكفاء، ولا نخشى أحداً، لكل مباراة ظروفها، قادرون على تخطي أية عقبة لتحقيق هدفنا، لاعبونا كلهم نجوم، لا يوجد ما يسمى المنتخب الرديف، الجمهور العراقي سيكون نقطة قوة، تضفي الإثارة على المباراة، وقد قرأنا كل المنتخبات وطموحنا اللقب مثل الجميع، ولكن هذا شيء طبيعي.

تأهل

بدوره، قال الإسباني خيسوس كاساس مدرب العراق عقب التعادل مع عُمان: إن فريقه سيطر على المباراة بالرغم من قلة الفرص لكلا الطرفين. وأضاف: لسنا هنا من أجل خوض مباراة واحدة فقط، والتعادل ليس بالنتيجة السيئة، إنما هو خطوة أولى في البطولة بالرغم من أنها بداية الطريق لهدفنا الأساسي نحو التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026.

واستطرد: أنا سعيد بالأداء أمام عُمان في المباراة الأولى، صحيح لم نفز، ولكن لدينا الرغبة بالفوز، ونعمل على معالجة بعض السلبيات، مثل البطء، الطريق طويل، ونتحسن يوماً بعد يوم، شاهدنا المباراة الماضية وحللنا الأخطاء، واليوم نفذنا ما تم الاتفاق عليه، أثق فيهم كثيراً، وهذا لا يلزم بتحقيق اللقب، نعم نريد ولكن نحتاج عملاً، لأن المنتخبات جميعها هدفها البطولة، علينا العمل بشكل كبير.

وحول ما يعانيه المنتخب من كبر أعمار بعض اللاعبين أجاب: لا أنظر إلى عمر اللاعب المهم الأداء، ومركز صانع اللعب لا أرى فيه مشكلة، لدينا بايش، جبار، حسن، وعلاء عباس يمكنه التأخر أيضاً، سعيد بكل اللاعبين.

وبسؤال كاساس حول ما يمكن أن يعد به العراقيين أفاد: أستطيع أن أعد بالعمل، وأضع كل وقتي وجهدي للفريق، وكذلك اللاعبون، لم يظهر أحد منهم متكاسلاً في اللقاء الأول، اللاعبون وأنا نعدكم بالعمل، لإسعاد الجمهور العراقي.

تحكيم إماراتي

اختارت لجنة الحكام ببطولة كأس الخليج العربي «خليجي 25» طاقم تحكيم إماراتياً لإدارة مباراة العراق والسعودية ضمن منافسات الجولة الثانية في المجموعة الأولى اليوم بقيادة عادل النقبي، ويعاونه علي النعيمي وسبت عبيد العلي، ومعهم الصيني ما نينج حكماً رابعاً، وأيضاً الإماراتي أحمد عيسى درويش والقطري عبدالله المري حكمين للفيديو، فيما يدير مباراة عمان واليمن بالمجموعة نفسها طاقم تحكيم كويتي بقيادة عبدالله جمالي.

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