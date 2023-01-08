الشامسي يلتقي طاقم التحكيم الوطني المُشارك في بطولة خليجي 25

المصدر: البيان

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التقى سالم علي الشامسي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، رئيس لجنة الحكام أمس في مدينة البصرة العراقية مع طاقم التحكيم الوطني الدولي المشارك في دورة كأس الخليج العربي "خليجي 25"، والمكون من عادل النقبي "حكم ساحة"، أحمد عيسى درويش "حكم فيديو"، علي راشد النعيمي "مساعد أول"، وسبت عبيد "مساعد ثان".

وتحدث سالم علي الشامسي مع طاقمنا الدولي، حيث طالبهم بتقديم أداء تحكيم مشرف يليق بسمعة وأسم منظومة التحكيم الإماراتي المشهود لها بالخبرة الكبيرة في إدارة كبرى المباريات والمسابقات في كافة المستويات، وتمنى لهم التوفيق والنجاح في إدارة المباريات التي سيتم تكليفهم بها خلال البطولة الخليجية، ورفع سقف الطموحات بالجهد والتركيز للوصول لإدارة المباراة النهائية.

حضر اللقاء حمد بن ديلان المزروعي عضو لجنة الحكام في اتحاد الكرة، عضو لجنة الحكام في خليجي 25.

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