شوط واحد يكفي لمنتخبات المجموعة الحديدية

المصدر: البصرة - العوضي النمر

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اكتفت منتخبات المجموعة الأولى الحديدية بشوط واحد في مباريات اليوم الأول لبطولة «خليجي 25»، إذ لم تقدم المنتخبات الأربعة المستويات الفنية المتوقعة وخاصة طرفي مباراة الافتتاح بين العراق صاحب الأرض وعُمان المرشح الأول للقب، فيما قدم المنتخب السعودي الشاب شوطاً أيضاً وتفوق فيه بهدفين، لسميحان النابت، ومصعب الجوير عن طريق ضربة جزاء، ومنح اليمن فرصة الظهور المشرف في شوط ولكن من دون تهديف، ثم كانت الفرصة مواتية للأخضر للتربع على صدارة المجموعة برصيد 3 نقاط، وربما يأتي ذلك لعدم الجهوزية الفنية والبدنية لمعظم المنتخبات المشاركة، ويتقابل غداً اليمن وعُمان والعراق أمام السعودية.

وعلل سعد الشهري مدرب المنتخب السعودي سبب عدم ظهور فريقه بالصورة المتوقعة من جمهوره بقوله: السيناريو كان متوقعاً، المباريات الأولى دائماً صعبة، الخصم كان متمركزاً في الخلف بشكل جيد، نعم اليمن لم يلعب رسمياً فترة طويلة، ولكنه خاض معسكراً طويلاً في مصر، ولكننا قدمنا مستوى طيباً وأحرزنا النقاط الثلاث، ومواجهة العراق ستختلف كلياً.

وعن أسلوب اللعب يقول الشهري: ربما كان الخطأ في التمرير سبب لنا عدداً من المشكلات ولكننا سنصحح الأخطاء في المباريات المقبلة، وقد فزنا بالنقاط الثلاث وهذا هو المهم.

وقال مدرب اليمن ميروسلاف سوكوب: خسرنا بهدفين لأننا واجهنا منافساً قوياً لم يحتج وقتاً طويلاً للتسجيل، إنه اختبار قوي بعد توقف 6 أشهر، وبعض اللاعبين يلعبون معاً المرة الأولى، أشكر اللاعبين لأنهم خلقوا 3 فرص محققة للتسجيل، والحارس السعودي متميز وأعده رجل المباراة، وراضٍ عن أداء اللاعبين، هم فقط كانوا خائفين نوعاً ما.

الهدف أكبر

قال خيسوس كاساس مدرب منتخب العراق: نحن هنا لخوض بطولة وليس مباراة واحدة، هدفي الرئيس إعداد فريق قوي لنهائيات آسيا المقبلة وتصفيات المونديال، وهذه البطولة خطوة أولى، ولكن إذا حالفنا الحظ يمكن تحقيق كأس الخليج.

وعن قصر فترة قيادة الفريق قال: كان الوقت قصيراً، وأيام فيفا هي التي تمكننا من استدعاء اللاعبين كافة، واكتفينا بالتدريبات لعدم توافر جميع اللاعبين، ولم أشعر بضغط على اللاعبين، وكان بالإمكان فعل الأفضل ولكن يكفي أن اللاعبين أدوا بلا أي ضغط، لدينا لاعبون بايش وجبار وحسين علي في مركز 10 وكذلك علاء عباس، ويجب ألا ننسى أن هناك خصماً قوياً وهو منتخب عُمان في المباراة.

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