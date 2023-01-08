المسحل: إنجازات الشهري نفخر بها

المصدر: البصرة - البيان

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كشف ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي أن المدرب هيرفي رينارد، يتابع مباريات الأخضر في بطولة خليجي 25 من بُعد للوقوف على مستوى اللاعبين، مؤكداً أن المدرب سعد الشهري يتولى المهمة بمفرده، وعادّاً أنه من الرموز التدريبية الوطنية المشهود لها، وحقق عدة إنجازات نفخر ونعتز بها.

وأعرب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، في تصريحات إعلامية عن فخره بوجوده بين أشقائه بالبصرة، قائلاً: نحن سعداء بالحفاوة الكبيرة التي وجدناها حينما وصلنا، ومتأكدون من أن البطولة ستكون ناجحة بكل المقاييس، وتمثل فرصة لتجديد لقائنا بالأشقاء، ونأمل أن تكون منافسات شريفة يتمتع بها الجمهور الكبير الذي يحضر المباريات، وتكون مشاركة مشرفة للجميع.

ورفض المسحل تسمية المنتخب السعودي المشارك في خليجي 25 بالرديف، قائلاً: المنتخب السعودي لا يمكن أن نطلق عليه منتخباً رديفاً، صحيح أن هناك عدداً كبيراً من اللاعبين هم من المنتخب الأولمبي، والذين حققوا كأس آسيا لأقل من 23 سنة في أوزبكستان، ولكن هناك عدداً من نجوم المنتخب الأول يشاركون مع الفريق في البطولة.

وبخصوص هدف المنتخب السعودي في خليجي 25، قال المسحل: نحن نسعى للتنافس في كل مباراة سنلعبها، بالإضافة إلى أن نصف المنتخب من المنتخب الأولمبي، ونسعى لإعداد اللاعبين للمشاركة في التصفيات المؤهلة إلى أولمبياد باريس، والمنتخبات الخليجية كلها منتخبات متقدمة، ومنتخبات مستوياتها عالية، ودائماً بطولة الخليج لا تخضع لأي معايير، وفي المجموعتين توازن كبير.

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