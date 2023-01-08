9 مواجهات افتتاحية انتهت بالتعادل

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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انتهت 9 مباريات افتتاحية بالتعادل في تاريخ بطولات كأس الخليج العربي، بعد تعادل العراق وعمان 0-0 مساء أول من أمس، في افتتاح «خليجي 25» في مدينة البصرة العراقية، مقابل 10 انتصارات لأصحاب الأرض، و6 خسائر لصاحب الأرض في المواجهات الافتتاحية لبقية نسخ البطولة.وحدث التعادل الأول في المواجهة الافتتاحية لكأس الخليج 1972، عندما تعادلت السعودية صاحبة الأرض مع الكويت 2-2، ووقع التعادل الثاني بين البحرين صاحب الأرض مع العراق دون أهداف في نسخة عام 1986، والتعادل الثالث في افتتاحية نسخة 2002، بين السعودية صاحبة الأرض والكويت بنتيجة 1-1.

وتعادلت الكويت صاحبة الأرض في 2003، مع عمان دون أهداف، وقطر مع الإمارات 2-2 عندما استضافت نسخة عام 2004، وعمان مع الكويت دون أهداف في كأس الخليج 2009، وبالنتيجة نفسها البحرين مع عمان في نسخة 2013.

ووقع التعادل الأخير قبل افتتاحية أول من أمس، عندما استضافت السعودية بطولة عام 2014، وتعادلت في المباراة الافتتاحية مع قطر بنتيجة 1-1.

وتحدث المدرب الوطني محمد القامة، عن التعادلات في تاريخ البطولات الخليجية، قائلاً: «عادة ما تشهد المباريات الافتتاحية لأي بطولة، ومنها البطولات الخليجية، ضغوطاً تفرض الأداء الحذر».

وأضاف: «انعكس الخوف بشكل واضح على أداء منتخبي العراق وعمان أول من أمس، وغلب الأداء الحذر من قبل لاعبي الفريقين، مع ضغوط جماهيرية كبيرة، ولذا جاءت المباراة الافتتاحية أقل كثيراً من المتوقع».

واختتم القامة قائلاً: «أتوقع أن يتجاوز المنتخبان العراقي والعماني، حاجز الخوف في المواجهات المقبلة، مع سعي كل منهما للمنافسة على بطاقتي التأهل، خصوصاً مع فوز الأولمبي السعودي على المنتخب اليمني، والذي ظهر نداً قوياً».

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