رياضيون: الحذر والتركيز يا «منتخبنا»

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

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أجمع عدد من القيادات الرياضية الإماراتية على ضرورة تركيز لاعبي منتخبنا في جميع مباريات مرحلة المجموعات في «خليجي 25» لضمان الحصول على أكبر عدد ممكن من النقاط في مرحلة المجموعات وأكدوا أهمية الحذر في المباراة الأولى أمام البحرين «حامل اللقب»

ضربة البداية

وقال ناصر اليماحي رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة إن حظوظ منتخبنا في تخطي مرحلة المجموعات كبيرة، ولكن يجب على اللاعبين الحذر في المباريات الثلاث بدور المجموعات من أجل بلوغ المربع الذهبي وبعدها سيكون لكل حادث حديث، وأشار إلى أن منتخب البحرين حامل لقب النسخة الأخيرة من البطولة .

ولذلك يتعين على رجال المدرب الأرجنتيني رودولفو أروابارينا أن يكونوا في كامل تركيزهم في المباراة وأن يسعدوا قاعدتهم العريضة بتحقيق الفوز الأول.

حذرمن جهته، شدد أحمد سعيد الظنحاني رئيس مجلس إدارة نادي دبا الفجيرة أن بطولة الخليج تحظى بأهمية كبيرة لدى الجماهير الخليجية ولا تقل أهمية عن بقية البطولات الإقليمية التي تنظم في آسيا وتعد عيداً رياضياً، وقال: لاعبو منتخبنا الوطني وصلوا إلى درجة متقدمة من الجهوزية واللاعبون يدركون المطلوب منهم وتفهموا خطط الجهاز الفني ولكن الحذر مطلوب.

وأشار إلى أن كرة القدم تلعب على تفصيلات بسيطة تحسم النتيجة وننتظر من لاعبي «الأبيض» الاستفادة من دروس البطولات السابقة وأن يقوموا بتصويب الأخطاء والاستفادة من الفرص أمام المرمى لعبور البحرين في الخطوة الأولى.

تركيز

بدوره، أكد علي حسين كانو رئيس شركة كرة القدم بنادي كلباء ضرورة أن يركز أروابارينا في مواجهة البحرين وبقية المباريات، على مواجهة كل الظروف مع الحذر من مفاجآت المنافسين، وأشار إلى أن الجمهور الإماراتي ينتظر من اللاعبين الكثير، واستعادة ذكريات خليجي 18 و21 اللتين شهدتا تتويج «الأبيض» باللقب، لتكون حافزاً لهم على تحقيق النجمة الثالثة.

نقاط قوة

أما سعيد المحرزي رئيس مجلس إدارة نادي مسافي فأكد أن قائمة المنتخب الحالي تضم أفضل اللاعبين الذين تألقوا بدوري أدنوك للمحترفين ونتمنى أن يكون الجهاز الفني لـ«الأبيض» درس نقاط قوة وضعف منتخب البحرين لتحقيق الفوز الأول، والمباراة ليست سهلة لأن المنافس يدخل اللقاء دفاعاً عن لقبه الذي أحرزه المرة الأولى في تاريخه بالنسخة 24، ولذلك يجب الحذر أمامه واللعب بخطة متوازنة.

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