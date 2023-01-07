«التاريخ» في مصلحة الإمارات على حساب البحرين

المصدر: البصرة - البيان

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تقابل منتخبا الإمارات والبحرين في بطولة كأس الخليج العربي 16 مرة، فاز الأبيض في 7 مناسبات، مقابل 6 للأحمر، في حين سيطر التعادل على 3 مباريات.

وحقق «الأبيض» الانتصارات السبعة على البحرين في كأس الخليج العربي نسخ: 1974 «خليجي 3»، 1986 «خليجي 8»، 1988 «خليجي 9»، 1992 «خليجي 11»، 1998 «خليجي 14»، 2010 «خليجي 20»، وأخيراً 2013 «خليجي 21».

وجاءت انتصارات البحرين على الإمارات في كأس الخليج العربي كالتالي: نسخة 1976 «خليجي 4»، 1979 «خليجي 5»، 1982 «خليجي 6»، 1990 «خليجي 10»، 2002 «خليجي 15»، و2004 «خليجي 16».

وتعادل الإمارات والبحرين في نسخ 1984 «خليجي 7»، 1994 «خليجي 12»، 1996 «خليجي 13».

لم يخسر المنتخب الإماراتي أمام البحرين منذ 2008، في مسيرة تضمنت 5 انتصارات في خمس مباريات، بما في ذلك مواجهتهما في دور المجموعات في النسخة الماضية من البطولة في أستراليا عندما انتصرت الإمارات 2 - 1.

ويخلو سجل الإمارات من الهزيمة أيضاً أمام جارتها في المواجهات الرسمية بينهما، منذ خسارتها 3 - 1 في كأس الخليج (خليجي 16) 2004.

وتقابل المنتخبان في 27 مناسبة سابقة، إذ كانت معظم المباريات متكافئة إلى حدٍ بعيد، إلا أن «الأبيض» يتفوق على نظيره البحريني في المواجهات بكأس آسيا، إذ التقيا في مباراتين سابقتين، تمكن صاحب الضيافة للنسخة الحالية من البطولة بالفوز بهما.

وفازت الإمارات في 14 مباراة من أصل 27، بينما فازت البحرين في 10 مباريات، وحسم التعادل مواجهات الفريقين في 4 مناسبات.

كما يتفوق الأبيض في المعدل التهديفي خلال لقاءات الفريقين، إذ نجح لاعبوه في إحراز 49 هدفاً، بينما تمكن منتخب البحرين من تسجيل 39 هدفاً.

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