«الأبيض» يتحدى البطل في «خليجي 25»

المصدر: دبي - العوضي النمر

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يستهل منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم،اليوم، مشاركته في منافسات بطولة «خليجي 25» بلقاء البحرين في السادسة والنصف مساءً، بتوقيت الإمارات، على ملعب الميناء الدولي، في مهمة استعادة قمة الكرة الخليجية التي سبق وتربع عليها في بطولتي خليجي 18 و21.

ويملك الأبيض مجموعة متجانسة من اللاعبين تجمع ما بين الخبرة والشباب، ومتحمسون لتحقيق إنجاز جديد لكرة الإمارات يكون دافعاً وحافزاً للمستقبل، خصوصاً عند المشاركة في نهائيات كأس آسيا المقبلة وتصفيات مونديال 2026.

كما يدخل منتخب البحرين، منافسات بطولة الخليج بشعار المحافظة على اللقب الذي توج به في النسخة الماضية ، وحصد المنتخب البحريني، لقب كأس الخليج، بعد 39 عاماً من الانتظار، بفوزه في نهائي نسخة 2019، على السعودية بهدف محمد سعد الرميحي.

تركيز عالٍ

ويسعى الأبيض لتحقيق الفوز، حيث يدرك اللاعبون أن الخروج بنتيجة إيجابية خلال مباراة اليوم يعزز من فرصة التأهل عن المجموعة الثانية التي تضم كذلك الكويت وقطر، والمشاركة في المربع الذهبي، ويدخل لاعبو الأبيض المباراة بمعنويات عالية وحماس كبير، وهو شعارهم خلال المباراة، على الرغم من افتقاد الفريق لعدد من أصحاب الخبرة والذين لم تشملهم اختيارات الجهاز الفني.

وركز المدرب رودولفو أروابارينا خلال التدريبات الأخيرة على تطوير الجوانب الفنية ورفع المعنويات، نظراً لأن المباراة تعد خطوة مهمة في مشوار المنافسة، التي يطمح إليها المنتخب خلال مسيرته في البطولة.

فرض أسلوبنا

ويعمل الجهاز الفني خلال مباراة اليوم على فرض أسلوبه داخل الملعب وعدم الانسياق لطريقة اللعب للفريق المنافس، والتي تعتمد على سرعة اللعب لإرهاق لاعبينا خصوصاً في الشوط الأول.

ولذلك لابد من الاحتفاظ بالكرة ونقلها بشكل جيد، وتأمين الشق الدفاعي، والتركيز التام خلال الهجمات السريعة التي ستسنح لمنتخبنا، لأن إحراز أي أهداف في المرمى البحريني سيكون من شأنه رفع معنويات لاعبينا، والجميع يدرك أن حامل اللقب متحفز للدفاع عن لقبه.

انضباط تكتيكي

ولا شك أن المباراة قوية في مشوار الأبيض بالبطولة، وتحقيق فوز يمنح فريقنا دفعة معنوية كبيرة، ويركز الجهاز الفني على أهمية الروح العالية والحماس والانضباط التكتيكي والالتزام الخططي، ويعي لاعبونا أهمية التماسك وتحمل ضغط فترة بداية المباراة.

والتي سيحاول خلالها الأحمر البحريني استغلالها لتكثيف هجومه لتعزيز طموحه في تحقيق الفوز، خصوصاً وأنه يملك قوة هجومية جيدة، مما يتطلب تماسك لاعبينا، خصوصاً خط الدفاع أمام تلك المحاولات، والدعم الكبير لهم من لاعبي خطي الوسط والهجوم.

ويشدد الجهاز الفني على لاعبي الدفاع بعدم ارتكاب أي أخطاء داخل المنطقة أو على حدودها لعدم استغلالها بشكل إيجابي من قبل لاعبي البحرين الذين يمتازون بالمهارة والقوة.

هجمات سريعةويضع المدرب الأرجنتيني أروابارينا خطة مناسبة للتعامل مع المباراة، حيث يعتمد على تأمين الشق الدفاعي بشكل جيد والاعتماد على الهجمات السريعة لحصد النقاط الكاملة، مع التركيز على تنفيذ اللمسة الأخيرة دون أخطاء، والاعتماد على الهجوم من على الأطراف، ولن يكون هناك تعديل في عناصر خط الدفاع بمشاركة خالد الظنحاني ووليد عباس وخليفة الحمادي وأحمد جميل، الذي تألق في مباراة لبنان الودية، ومن خلفهم الحارس المخضرم خالد عيسى.

دعم الوسط

ومن ضمن الأهداف التي يسعى إليها الجهاز الفني للأبيض السيطرة على منطقة وسط الملعب لدعم الفريق دفاعياً عند وجود هجمه لمنتخب البحرين، أو في بناء الهجمات وإمداد المهاجمين بكرات متقنة يكون لها تأثير إيجابي في تسجيل الأهداف، من أجل تعزيز الفاعلية والقوة الهجومية.

فيشرك ماجد حسن وماجد راشد في مركزي الارتكاز، وسيمنح مهمة صانع الألعاب إلى عبدالله رمضان مع الاعتماد على الثلاثي حارب عبدالله وعلي صالح الذي فضل المدرب مشاركته، ومنح ليما راحة لاستكمل شفائه وكايو كانيدو في الهجوم.

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