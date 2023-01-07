أروابارينا: سنفرض شخصيتنا أمام حامل اللقب

المصدر: البصرة - العوضي النمر

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أكد رودولفو أروابارينا المدير الفني لمنتخبنا الوطني، على جاهزية الأبيض لبطولة كأس الخليج العربي، وقال: «نحن في جاهزية طيبة، وساعون للظهور المشرف خلال البطولة سعياً للمنافسة على اللقب، البطولات قصيرة المدة يكون اللقاء الأول صعباً، مثلما كل المباريات صعبة، ولكن الأولى لها أهمية خاصة، نحتاج حضوراً قوياً لإظهار شخصيتنا خلال المباريات».

وقال مدرب منتخبنا الوطني خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد،أمس، والذي يسبق مواجهة البحرين في الجولة الأولى من دور المجموعات في كأس الخليج العربي: «أشكر اللجنة المنظمة والعراق على حسن التنظيم والاستضافة، حاولنا الوصول مبكراً للتأقلم على أجواء البطولة، ونطمح لفرض شخصيتنا في مباراة اليوم أمام حامل اللقب».

وحول المنافس -منتخب البحرين- ، يقول أروابارينا: «نحن نعي قوة الفريق المنافس كونه حامل اللقب، مما يحفزنا لأداء قوي وتركيز عالٍ أمامه خلال مباراة اليوم، كما نعي أنه سيقاتل بشراسة للحفاظ على لقبه ولكننا سنعمل على فرض طريقة لعبنا على المباراة والخروج بنتيجة إيجابية».

برنامج خاصوفيما يتعلق بموقف اللاعب فابيو ليما من الإصابة، قال أروابارينا: «فابيو ليس مصاباً، ولكنه عائد من الإصابة وقمنا خلال الفترة الأخيرة بعمل برنامج تدريبي خاص له لاستعادة مستواه، ولكنه شعر ببعض الآلام خلال الساعات الماضية وليس إصابة كما أشار البعض وأردنا إراحته وعمل بعض الفحوصات لكي نطمئن على أسباب تلك الآلام، وننتظر آخر التقارير لنحدد مدى جاهزيته».

وعن توقعاته للبطل، يقول أروابارينا: «ليس هناك مرشح للقب، ومن سيفرض شخصيته، سيكون لديه فرص أكبر، ونحن ندرك أن العمل الجماعي يعتبر مفتاح الفوز، ولدي في منتخب الإمارات عناصر واعدة متميزة، وهذا سيظهر بالملعب وليس بالكلام فقط».

وعن قلة التهديف خلال العام الماضي، وهل يواجه معاناة تهديفية، أجاب أروابارينا بقوله: «ليس لدي إحصائيات دقيقة ولكننا خلقنا فرصاً، وهذا أمر مطمئن، وسنصنع فرصاً أكبر خلال البطولة، وسنسعى لترجمتها».

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