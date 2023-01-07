المازمي: ثقة البطائح كبيرة في شخيت

المصدر: دبي - علي الظاهري

ت + ت - الحجم الطبيعي

استأنف فريق البطائح تحضيراته،أمس، ضمن برنامجه الإعدادي في فترة توقف دوري أدنوك للمحترفين بسبب بطولة كأس الخليج في البصرة «خليجي 25»، واستهل «الراقي» أول تدريباته في العام الجديد وذلك في إطار تحضيراته لمباراة العين في الجولة المقبلة قبل خوض منافسات الدور الثاني لدوري أدنوك للمحترفين.

وأكد عبد العزيز المازمي مشرف الفريق الأول لـ «البيان» أنهم على ثقة كبيرة في المدرب سعيد شخيت، وسبق وأن تم الإعلان عبر منصات التواصل الاجتماعي وحساب النادي تجديد الثقة فيه.

مشيراً إلى أنهم بصدد عقد اجتماع بشأن ملف تدعيم الفريق في فترة الانتقالات الشتوية سواء على مستوى اللاعبين المواطنين أم المحترفين الأجانب، وسيتم دراسة الأسماء المطروحة في الاجتماع بتأنٍ ودون استعجال لاختيار الأفضل لتدعيم الفريق في كل خطوطه حتى يقدم مردوداً جيداً في المباريات المقبلة.

وأضاف: سيدخل الفريق في معسكر إعداد يتخلله مباريات ودية الأولى مع فريق خورفكان والثانية مع شباب الأهلي أو عجمان لكن لم يتم التأكيد على التجربة الثانية حتى اللحظة، مشيراً إلى أنهم يسعون إلى استثمار التجارب من أجل الوصول باللاعبين لأعلى درجة من الجاهزية الفنية والبدنية، خصوصاً بعد فترة التوقف.

تهيئة الأجواء

وأضاف: سنقدم كل الدعم للمدرب ومعاونيه في الجهاز الفني والعمل على تهيئة الأجواء لهم حتى يتمكنوا من قيادة الفريق لتحقيق النتائج الإيجابية في الفترة المقبلة.

وتطرق المازمي إلى تحضيرات الفريق في الفترة المقبلة، وقال إن الفريق سينتظم في معسكر داخلي في الشارقة، وأكمل ترتيباته بـ 80 % وسيجري الفريق حصصه التدريبية على فترتين صباحية ومسائية.

وعن مدى جاهزية استاد خالد بن محمد بالحزانة لاستضافة المباراة المقبلة أمام العين، قال المازمي إن المباراة المقبلة أمام العين سوف يحتضنها ملعب خورفكان بسبب عدم اكتمال جاهزية ملعب خالد بن محمد.

ويحتل فريق البطائح حالياً المركز الحادي عشر برصيد 13 نقطة، حيث حقق 4 انتصارات في الجولات الأخيرة وتعادل وحيد و7 خسائر.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز