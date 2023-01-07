راشد بن حميد يلتقي بعثة منتخبنا الوطني في البصرة

المصدر: البيان

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التقى الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم اليوم أعضاء بعثة منتخبنا الوطني في مدينة البصرة ، حيث يستعد الأبيض لمواجهة منتخب البحرين غداً باستاد الميناء في أولى مبارياته في دورة كأس الخليج العربي "خليجي 25".

شهد اللقاء معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير التربية والتعليم، رئيس الهيئة العامة للرياضة، ومحمد صالح الطنيجي القائم بالأعمال بالإنابة في سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية العراق، ويوسف حسين السهلاوي النائب الثاني لرئيس اتحاد الكرة، وحميد الطاير عضو مجلس الإدارة، رئيس لجنة المنتخبات الوطنية والشؤون الفنية، وهشام الزرعوني، وسالم علي الشامسي، وإبراهيم سلمان الحمادي وأمل بوشلاخ ، وسيف ماجد المنصوري أعضاء مجلس الإدارة ومحمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام للاتحاد.

وتحدث الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الكرة مع لاعبي منتخبنا الوطني، حيث طالبهم بالالتزام بتوجيهات الجهاز الفني والإداري للمنتخب، والعمل الجماعي لتقديم أفضل مستوى فني خلال البطولة والمنافسة على لقبها، معرباً عن ثقته الكبيرة بالامكانيات الفنية للاعبين .

وأضاف الشيخ راشد بن حميد في حديثه قائلاً : "إن دولة الإمارات لها تاريخ مشرف في هذه البطولة، ونحن اليوم موجودون لدعم المنتخب قبل بدء مشواره غداً في البطولة، ونطالبهم بتمثيل الكرة الإماراتية خير تمثيل".

وأكد رئيس الاتحاد: "إن تنظيم النسخة الخامسة والعشرين لبطولة كأس الخليج في محافظة البصرة العراقية، يؤكد على ضرورة توزيع استضافة البطولة على دول الخليج العربي، وعلى وقفة دول الخليج مع العراق الشقيق في تنظيم واستضافة البطولات ، ولن ندخر أي جهد في دعمهم في كافة المسابقات المستقبلية".

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