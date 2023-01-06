منتخب الإمارات بالزي الأبيض في جميع مبارياته بالدور الأول من "خليجي 25"

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

تقرر أن يرتدي منتخب الإمارات الزي الأبيض الرسمي في جميع مبارياته المقبلة بمرحلة المجموعات من كأس الخليج العربي "خليجي 25" أمام كل من البحرين والكويت وقطر.

وتنطلق منافسات البطولة يوم غد الجمعة 6 يناير، وتستمر حتى 19 من الشهر نفسه.

وعُقد اليوم في فندق ميلينيوم البصرة الاجتماع الفني لدورة كأس الخليج العربي "خليجي 25" التي ستنطلق فعالياتها غد بحفل الافتتاح ومباراة العراق وعُمان وذلك في ملعب المدينة الرياضية.

وتم خلال الاجتماع مناقشة جميع الجوانب الفنية والإدارية والتنظيمية ومراجعة اللائحة الخاصة بالبطولة واعتماد القوائم النهائية للمنتخبات التي تضم 23 لاعباً.

وناقش الاجتماع أيضاً الجوانب الإعلامية والتسويقية والطبية والتحكيمية إلى جانب الأمور الأمنية وغيرها.

حضر الاجتماع كل من الدكتور حميد الشيباني رئيس لجنة المسابقات باتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، ومحمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الإمارات لكرة القدم نائب رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد الخليجي، وأعضاء اللجنة المنظمة، وممثلو المنتخبات المشاركة، حيث حضر من جانب منتخبنا ياسر سالم مدير المنتخب وسالم النقبي المسؤول الإعلامي وحسان فهد رئيس قسم دعم المنتخبات الوطنية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز