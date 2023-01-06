4 مباريات في الجولة 16 لـ«الهواة»

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

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تشهد ملاعب «الهواة» اليوم 4 مباريات في افتتاح الجولة 16 من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، ويستقبل حتا وصيف المسابقة برصيد 30 نقطة ضيفه فرسان هيسبانيا صاحب المركز الأخير برصيد 6 نقاط، ويستضيف الجزيرة الحمراء الثالث برصيد 27 نقطة فريق الحمرية السادس برصيد 21 نقطة، فيما يلتقي الإمارات الرابع «26 نقطة» بجاره الرمس الثالث عشر برصيد 14 نقطة.

ويرحل العروبة العاشر «19 نقطة» لملعب سيتي الخامس عشر برصيد 12 نقطة. وتستكمل مباريات الجولة بعد غدٍ بأربع مواجهات تجمع دبا الحصن مع مصفوت، والفجيرة مع الذيد، غلف إف سي مع العربي، وبينونة مع مسافي. ويتطلع حتا لمواصلة الانتصارات وتشديد الخناق على دبا الحصن المتصدر بفارق 3 نقاط عن «الإعصار»، وتبدو مواجهة حتا و هيسبانيا سهلة على الورق لحتا فيما يسعى هيسبانيا لوضع حد لهزائمه المتتالية.

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