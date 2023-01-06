كأس الخليج.. أساطير عبر التاريخ

المصدر: دبي - ياسر قاسم

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فرضت بطولة كأس الخليج نفسها بقوة على الساحة العربية، منذ انطلاقها عام 1970، ليس فقط لقوة المنافسة بين المنتخبات المشاركة فيها.

وحرصها على الفوز باللقب، وإنما أيضاً لأنها شهدت مولد العديد من النجوم من مختلف المنتخبات، وعلى مدار خمسة عقود، أقيمت فيها بطولات كأس الخليج، برز نجوم كبار، شهدت البطولة تألقهم ومعرفة الجماهير بهم، قبل أن يحملوا راية الدفاع عن منتخبات بلادهم لسنوات طويلة تالية، في بطولات أخرى عديدة.

وبرزت الإنجازات الشخصية للاعبي الإمارات للمرة الأولى في الدورة السادسة، التي أقيمت في الإمارات 1982، حيث حصل الإماراتي سعيد صلبوخ، على لقب أحسن حارس مرمى، واشترك 4 لاعبين في لقب الهداف، وهم البحريني إبراهيم زويد، والإماراتي سالم خليفة، والسعودي الشهير ماجد عبد الله، والكويتي يوسف سويد، وسجل كل منهم 3 أهداف.

كما توج الإماراتي فهد خميس، هدافاً للنسخة الثامنة التي أقيمت في البحرين 1986، برصيد 6 أهداف، وهو أول هداف إماراتي في تاريخ دورات كأس الخليج، وظهر النجم الإماراتي زهير بخيت بقوة، في النسخة التاسعة بالسعودية 1988، عندما تقاسم لقب الهداف مع العراقي أحمد راضي، برصيد 4 أهداف لكل منهما.

وواصل نجوم الإمارات وضع بصمتهم في النسخة العاشرة بالكويت 1990، عندما توج ناصر خميس بلقب أفضل لاعب في الدورة، وجاء الإماراتيان محمد علي غلوم ومحسن مصبح، ليفوزا بلقب أفضل لاعب وحارس في النسخة 12 بالإمارات 1994.

كما تشارك الإماراتي أحمد خليل في جائزة الهداف للنسخة 21 بالبحرين، مع العراقي يونس محمود، والكويتي عبد الهادي خميس، برصيد 3 أهداف لكل منهم، وجاءت النسخة 23 في الكويت 2018، لتعلن عن الإماراتي خالد عيسى، أفضل حارس في الدورة.

جاسم يعقوب

يظل اسم الكويتي جاسم يعقوب محفوراً بأحرف من ذهب، في تاريخ بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم، برصيد 18 هدفاً، سجلها في 3 بطولات متتالية، حيث كانت البداية بأول مشاركة له في نسخة 1972، والتي سجل فيها 3 أهداف، ثم نسخة 1974، وسجل فيها 6 أهداف.

فيما كانت النهاية المتميزة في نسخة 1976، والتي سجل فيها 9 أهداف، لعب جاسم مع منتخب الكويت لكرة القدم منذ عام 1972 وحتى عام 1982، وقد شارك في تحقيق العديد من الإنجازات مع منتخب الكويت لكرة القدم، حيث فاز في لقب كأس الخليج ثلاثة مرات، في أعوام 1972 و1974 و1976.

ماجد عبد الله

قدمت دورة الخليج الخامسة، التي أقيمت في العراق، المهاجم السعودي ماجد عبد الله، ورغم صغر سنه، قاد منتخب بلاده لانتصارات لافتة في الدورة، ليصبح أحد أشهر اللاعبين تاريخ الكرة السعودية.

ويعد ماجد عبد الله، أحد أبرز اللاعبين الذين أنجبتهم الملاعب الخليجية، ورصيده في دورات الخليج 17 هدفاً، سجلها في خمس دورات خليجية، حصل ماجد عبد الله على لقب أفضل لاعب في آسيا ثلاث مرات على التوالي، وكانت مباراة السعودية والهند، بالإضافة إلى أن ماجد هو أول لاعب عربي يحرز خمسة أهداف في مباراة واحدة، وكان ذلك في مرمى المنتخب القطري في الدورة الخامسة من دورات الخليج.

حسين سعيد

يعد المهاجم العراقي حسين سعيد، صاحب الرقم القياسي الأعلى في تسجيل الأهداف بنسخة واحدة في بطولات الخليج العربي، وتمكن حسين سعيد من تسجيل 10 أهداف في خليجي 5 ببغداد، ليتربع على صدارة الهدافين، وليكون أول لاعب عراقي يحصد اللقب.

وقدم حسين سعيد مستويات مبهرة في الدورة الخامسة، التي جرت في بغداد عام 1979، والتي أحرزها المنتخب العراقي، بعد أن تغلب على جميع المنتخبات المشاركة بالبطولة، وحرمت الإصابة حسين سعيد من المشاركة مع منتخب العراق في دورة الخليج التاسعة بالسعودية 1988.

وعاد حسين سعيد إلى صفوف المنتخب العراقي في دورة الخليج بالكويت 1990، التي كانت آخر مناسبة له، حيث انسحب العراق من البطولة، كما فاز بجائزة أفضل لاعب في النسخة السابعة، التي أقيمت في عمان، وأحرز المنتخب العراقي لقبها بفضل تألقه.

علي الحبسي

مشوار ذهبي حققه الحارس علي الحبسي مع منتخب عمان، حقق فيه رقماً قياسياً، كأفضل حارس 5 مرات، وتخلله التتويج بكأس الخليج 2009، ويكفي أنه ظل محافظاً طوال 17 عاماً على مكانه في تشكيل منتخب بلاده، وشارك الحبسي في 134 مباراة دولية، ووصل لذروة تألقه خلال دورات كأس الخليج المختلفة.

حيث تأهل 3 مرات للنهائي، وخسر في 2004 و2007، ثم حقق اللقب في 2009 بركلات الترجيح، في مباراة تصدى خلالها لفرصة حقيقية من ياسر القحطاني مهاجم السعودية، في الدقيقة الأخيرة، قبل التألق في ركلات الترجيح، وتوج الحبسي أفضل حارس مرمى في كأس الخليج 5 مرات، أعوام 2003 و2004 و2007 و2009 و2011.

إسماعيل مطر

استحق منتخب الإمارات الفوز بلقب خليجي 18 في أبوظبي 2007، بفضل تألق النجم الكبير إسماعيل مطر، الذي جمع بين لقبي الهداف وأفضل لاعب، زيادة على الكأس التي أحرزتها الإمارات للمرة الأولى في مشوار دورات الخليج، وحصل مطر على لقب هداف البطولة، برصيد 5 أهداف، كان أغلاها في المباراة النهائية بمرمى الحارس العماني علي الحبسي.

والذي انتهت عليه المباراة، كما حصل مطر على جائزة أفضل لاعب، بما قدمه من مستوى رائع في جميع المباريات، وحقق مطر العديد من الإنجازات مع فريقه «الوحدة»، ومع منتخب الإمارات، في العديد من الاستحقاقات، وكان حاضراً أيضاً في الإنجاز الثاني لمنتخب الإمارات، بدورة كأس الخليج الحادية والعشرين بالبحرين، ليصبح صاحب «الثنائية» مع «الأبيض» في الدورة.

عمر عبد الرحمن

يعتبر اللاعب عمر عبد الرحمن «عموري»، أحد اللاعبين الذين وضعوا بصمتهم في دورات كأس الخليج، بقيادته منتخب الإمارات لإحراز أول لقب في الدورة من خارج الديار، وثاني ألقاب الإمارات في نسخة خليجي 21 بالبحرين عام 2013، واستحق عموري جائزة أفضل لاعب في الدورة، لا سيما بعد قيادته «الأبيض» للفوز في المباراة النهائية على العراق 2 - 1، بعد وقت إضافي.

وسجل عموري هدفين، كان أغلاهما في المباراة النهائية، كما ساهم في صناعة أغلب أهداف الإمارات، الذي هز الشباك 10 مرات في 5 مباريات.

حمود سلطان

من أفضل حراس المرمى في البحرين، توج في عام 1994، كأفضل حارس في قارة آسيا، وهو يعد من أكثر اللاعبين مشاركة في دورات كأس الخليج، حيث شارك منذ النسخة الرابعة وحتى الثانية عشرة، وقد حصل على جائزة أفضل حارس في نسختي 1976 و1990، ولعب حمود سلطان مع نادي المحرق البحريني، ورغم أفضليته وتألقه في تلك الفترة، إلا أن منتخب بلاده لم يفز بالكأس، إلا بعد اعتزاله الكرة.

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