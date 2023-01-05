الوحدة.. تغييرات من أجل العودة إلى الواجهة

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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بدأت إدارة الوحدة إجراء تغييرات في قائمة الفريق خلال «الميركاتو» الشتوي بهدف تعديل مسار الفريق وإعادته للواجهة من جديد بعدما شهدت الفترة الأخيرة تراجعاً في النتائج، حيث خرج الفريق من بطولتي كأس صاحب السمو رئيس الدولة بالخسارة أمام شباب الأهلي، وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي من الدور ربع النهائي بعد التعادل ذهاباً 0-0 وفي الإياب 1-1 على استاد آل نهيان، إضافة إلى التراجع في آخر مباراتين في دوري أدنوك للمحترفين على ملعبه بأبوظبي بالتعادل مع خورفكان 2-2 والخسارة من عجمان 0-1 وهي التي أفقدت الفريق 5 نقاط وأدت إلى تراجعه من المركز الثاني إلى المركز الرابع.

وتلقى الوحدة عرضاً من النصر لضم الظهير الأيمن محمد برغش «32 عاماً» على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، حيث ينتهي عقد اللاعب مع العنابي بنهاية الموسم الجاري، كما يرغب النصر في ضم الجناح خليل إبراهيم.

وأكد مصدر أن محمد برغش وخليل إبراهيم خرجا من حسابات الوحدة في الانتقالات الشتوية الحالية، وسيكون الثنائي أول المغادرين لقائمة الفريق في يناير الجاري سواء بالانتقال بنظام الإعارة أو إنهاء العقد.

جناح بديل

وعلى صعيد الأجانب تأكد خروج البرتغالي لويس ميغيل بيتزي من الحسابات وعدم استمراره مع الفريق، إذ كان النادي قد تعاقد مع اللاعب في يوليو من العام الماضي لمدة موسمين في صفقة انتقال حر، ولكنه لم يقدم أداء مقنعاً ويحقق الإضافة للفريق رغم الزخم الذي صاحب الصفقة قبل بداية الموسم كونه قادماً من نادي بنفيكا البرتغالي.

وتفيد المتابعات إلى أن النادي اقترب من التعاقد مع لاعب في مركز الجناح بديلاً لبيتزي، بينما لم يتضح الموقف النهائي بخصوص استمرار المصري أحمد رفعت من عدمه، بعدما تردد عن وجود احتمالات للتعاقد مع لاعب آخر بديلاً له، إلى جانب سعي النادي لضم لاعبين مواطنين جدد لتعزيز صفوفه في النصف الثاني من الموسم.

من جهة أخرى غاب الحارس محمد الشامسي عن تدريبات الفريق خلال اليومين الماضيين بسبب المرض، فيما تواصلت التدريبات على ملاعب أكاديمية النادي بالشهامة، وفضل الجهاز الفني الاكتفاء بالتدريبات اليومية، ويبحث عن خوض مباراتين وديتين خلال فترة التوقف الحالية استعداداً لاستئناف الدوري يوم 22 يناير الجاري عقب نهاية بطولة كأس الخليج العربي في البصرة.

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