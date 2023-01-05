3 أجانب جدد يدعمون الظفرة في الميركاتو الشتوي

المصدر: أبوظبي- أحمد عيسى

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تسعى إدارة نادي الظفرة، لتصحيح مسار الفريق والعمل على إنقاذه من شبح الهبوط من دوري أدنوك للمحترفين الذي يحتل فيه المركز الأخير برصيد 4 نقاط نالها بالفوز في مباراة والتعادل في مثلها، بعد 12 جولة من المنافسة، خسر فيها 10 مباريات.

وحسب المصادر، ينتظر أن يجرى النادي، تغييراً كبيراً في صفوف الأجانب بالاستغناء عن خدمات الثلاثي، الهولندي ميتشيل دي فريدي، التونسي وليد القروي، والبرازيلي لوكاس كانديدو، الذين لم ينجحوا في إثبات وجودهم خلال الفترة الماضية، للتعاقد مع ثلاثي أجنبي بمستوى متميز يقدم الإضافة المطلوبة وتغيير شكل ونتائج الفريق في بقية مشوار الموسم، مع تجديد الثقة في المدافع البرازيلي كلاوديو رفائيل والجناح الهولندي محمد رايحي الذي تألق في المباريات الأخيرة.

وفتحت اللجنة المكلفة بملف التعاقدات، باب المفاوضات مع مجموعة من اللاعبين الأجانب، في محاولة للتعاقد مع الثلاثي الجديد خلال الوقت القريب، وأكدت المصادر أن اللجنة درست العديد من الخيارات وحرصت على متابعة اللاعبين الأجانب للتأكد من جودتهم الفنية قبل إكمال عملية التعاقد.

إعارة

كما تسعى اللجنة الفنية للتعاقد مع عدد من اللاعبين المواطنين، وأنهت اتفاقها رسمياً مع نادي الوحدة بشأن عودة المدافع عبد الله الرفاعي للدفاع من جديد عن قميص الظفرة، عن طريق الإعارة، وكان الرفاعي قد بدأ مشاركاته في الدوري مع فارس الظفرة قبل 4 مواسم معاراً من الوحدة وحقق حينها نجاحاً كبيراً وساهم في قيادة الفريق إلى إنجاز بلوغ نهائي كأس رئيس الدولة للمرة الأولى في تاريخه، ليكون أبرز الخيارات في الميركاتو الشتوي خاصة في ظل عدم مشاركته مع «أصحاب السعادة» خلال الموسم الحالي، كما طلب النادي استعارة منصور الحربي لاعب ارتكاز الوحدة، مع أنباء عن وجود مفاوضات مع خليل إبراهيم لاعب النادي السابق الذي أنهى الوحدة تعاقده معه بالتراضي مؤخراً.

إضافة إلى ذلك اقترب الظفرة من التعاقد مع أمين الشناينة «19 عاماً»، مهاجم الفيصلي وهداف الدوري الأردني برصيد 9 أهداف، والذي فاجأ الجميع بتألقه اللافت وتربعه على صدارة الهدافين رغم صغر سنه، لكنه نجح في خطف الأضواء خلال العام الماضي وتم اختياره ضمن قائمة أفضل 10 لاعبين في الدوري، وأكدت المصادر أن الظفرة أصبح قريباً من كسب توقيع الشناينة الذي رحب بالعرض في انتظار إكمال الاتفاق مع ناديه.

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