16 فريقاً في بطولة الفرجان لمدارس رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - البيان

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تتواصل مباريات بطولة الفرجان لكرة القدم والمخصصة لطلاب المدارس، في دورتها الرابعة، والتي تنظمها جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية على ملاعب الجمعية برأس الخيمة، وتضم البطولة 16 فريقاً.

وتهدف البطولة إلى تفعيل ونشر السعادة والصحة المجتمعية بين كافة أفراد المجتمع بالإضافة لتفريغ الطاقات وشغل أوقات الفراغ لطلاب المدارس في أنشطة رياضية إيجابية تساعدهم على إبراز مواهبهم وقدراتهم في رياضة كرة القدم وبث روح التنافس الرياضي الشريف.

وأوضح خلف سالم بن عنبر مدير عام الجمعية ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة أن إطلاق البطولة في موسمها الرابع ما هو إلا انعكاس لنجاحها في المواسم السابقة، مشيداً بجهود الجميع من مؤسسات وأفراد، مؤكداً على ضرورة غرس القيم الإيجابية في نفوس الطلاب للوصول إلى مجتمع رياضي صافي الذهن يزخر بالمواهب، مشدداً على أن تكون الأخلاق والقيم شعار كل من يحمل لواء الرياضة قبل الكؤوس والميداليات.

وأضاف: انطلاقاً من دور الجمعية المجتمعي تكفلت الجمعية بتوفير كافة متطلبات الانضمام للفرق المشاركة بالبطولة، حيث تقام مباراتان يومياً ابتداء من الربع النهائي اليوم الخميس.

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