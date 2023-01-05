حمد المزروعي عضوا بلجنة حكام خليجي 25

المصدر: وام

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اختار اتحاد الخليج العربي لكرة القدم حمد بن ديلان المزروعي عضو لجنة الحكام باتحاد الإمارات لكرة القدم، عضواً بلجنة الحكام بدورة الخليج العربي لكرة القدم "خليجي 25" التي تنطلق مبارياتها غداً الجمعة في البصرة بالعراق.

ويُعد المزروعي من أوائل الكوادر الوطنية التي اعتمدها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ضمن قائمة مراقبي المباريات الآسيويين في 2017، إضافة لاعتماد اسمه ضمن مسؤولي الأمن والسلامة في المسابقات الآسيوية.

وشارك المزروعي مؤخراً كمراقب لمباريات في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022، بالإضافة لتواجده مراقباً لمباريات بالمسابقات المحلية.

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