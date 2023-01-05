«شيبتني كأس الخليج» جديد محمد الجوكر

المصدر: (دبي - البيان)

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قدم الزميل محمد الجوكر أمس إصداره الجديد «شيبتني كأس الخليج»، احتفاء بالنسخة الـ 25 لبطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم ، التي يستضيفها العراق، جاء ذلك خلال تظاهرة إعلامية بمقر إقامة وفود كبار الشخصيات، حيث تم تقديم وإهداء الكتاب إلى أحمد المبرقع وزير الشباب والرياضة العراقي، وأسعد العيداني محافظ البصرة، والكابتن عدنان درجال، ومحمد الطنيجي القائم بأعمال سفارة الإمارات بالعراق، وأعضاء اتحاد الكرة العراقي، وعدد كبير من الإعلاميين والإداريين واللاعبين.

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