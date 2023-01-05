حمى «خليجي 25» تجتاح البصرة

المصدر: البصرة – العوضي النمر - وكالات

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اجتاحت حمي «خليجي 25» مدينة البصرة العراقية، حيث زين شعار البطولة وأعلام الدول المشاركة، معظم مرافق ومؤسسات المدينة، حتى واجهات المحلات التجارية الخاصة، واستنفرت كل الجهات من أجل دعم استضافة البطولة الخليجية، بعد غياب أكثر من 40 عاماً، والجميع في المدينة على قلب رجل واحد، مع اتحاد الكرة واللجنة المنظمة، من أجل إنجاح تلك التظاهرة الخليجية، التي تحظى باهتمام إعلامي كبير.

واكتمل أمس وصول المنتخبات المشاركة في البطولة، بوصول المنتخبين القطري والسعودي، كما وصلت إلى مدينة البصرة، العديد من الوفود الإعلامية الرسمية للمنتخبات المشاركة، وممثلي العديد من القنوات التلفزيونية، وعدد من نجوم الكرة العربية والخليجية، سواء من وجهت لهم الدعوة من قبل اللجنة المنظمة، أو الذين يحللون المباريات لعدد من القنوات التلفزيونية، ولقي الجميع استقبالاً حافلاً من قبل اتحاد الكرة ولجنة العلاقات العامة باللجنة المنظمة للبطولة، برئاسة الزميل الصحافي المتألق سيف المالكي.

تنظيم

على نحو غير مسبوق منذ ثمانينيات القرن الماضي، تكتظ مدينة البصرة العراقية بآلاف من الوفود الرياضية والإعلامية والمشجعين قبيل انطلاق بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم «خليجي 25» للمرة الثانية في العراق منذ 44 عاماً.

وخصصت الجهة المشرفة على تنظيم بطولة كأس الخليج بنسخته الجديدة، سبعة فنادق كبرى لاستضافة وإسكان المنتخبات الخليجية، فضلاً عن أعداد كبيرة من كبار الشخصيات المرافقة للمنتخبات والإداريين والإعلاميين والحكام والمشرفين.

فيما خصصت محافظة البصرة نحو 40 فندقاً لاستقبال جمهور المشجعين الذين شوهد وصولهم مبكراً في شوارع البصرة بأزيائهم التقليدية، فيما أعلن آلاف من العراقيين استعدادهم لاستقبال الجماهير الخليجية في منازلهم ودواوينهم ومضايفهم في مشهد يعكس حالة الفرح والابتهاج التي يعيشها أهالي البصرة باحتضان الحدث الرياضي، الذي سيبقى عالقاً في أذهان الضيوف ومحطة للعراق في استضافة بطولات مستقبلاً.

المجلس

وأنجز فريق برنامج «المجلس» لتحليل مباريات كرة القدم مقره ووصول كامل فريقه الإعلامي برئاسة القطري خالد جاسم إلى محافظة البصرة ومن المؤمل أن يبدأ البرنامج حلقاته خلال الساعات المقبلة قبيل انطلاق البطولة، للتعريف بالبطولة وأجوائها.

جموع

وتدفق جمع غفير من المشجعين من مختلف الجنسيات الخليجية عبر منفذ سفوان البري الحدودي بسياراتهم الخاصة، التي تحمل لوحات تسجيل دول الخليج انطلاقاً من الأراضي الكويتية بعد أن أعطت السلطات العراقية تسهيلات غير مسبوقة وسمحت بدخول الجماهير بدون تأشيرة دخول.

وأعلن رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال ببيع أغلبية تذاكر بطولة خليجي 25 إلكترونياً بينها 41 ألف بطاقة فقط، بيعت لحفل ومباراة الافتتاح، فيما سجلت تذاكر مباراة العراق والسعودية مبيعات كبيرة فضلاً عن المباريات الأخرى.

ويشاهد آلاف من المواطنين الخليجيين ووسائل الإعلام وهم يتجولون في شوارع مدينة البصرة ومطاعمها وأزقتها وأسواقها التجارية والمقاهي بكل حرية في أجواء آمنة، حيث عجت الشوارع بهم حتى ساعات متأخرة من الليل رغم قساوة الظروف الجوية وانخفاض درجات الحرارة إلى مستويات متدنية. ويرافق هذه الأجواء إطلاق عدد مميز من الأغاني والدبكات الفلكلورية والأهازيج التي ترحب بالوفود الخليجية.

إعجاب

وأبدى العشرات من ضيوف العراق إعجابهم بالأطباق، التي تقدمها المطاعم العراقية للأكلات العراقية الشهيرة وأبرزها السمك المسكوف والباجه والقوى والمشويات والدجاج بالتنور مع الخبز العراقي الشهير، والبرياني مع أطباق من المقبلات فضلاً عن احتساء الشاي بـالإستكان وفناجين القهوة فيما فضل آخرون الاستمتاع بالأجواء الشعبية لتناول وجبات من أصحاب المطاعم الجوالة.

وازدانت شوارع البصرة بالآلاف من اللوحات التي ترحب بضيوف العراق وأعلام الدول المشاركة وشعار البطولة وأخرى كتب عليها (أهلاً وسهلاً بأشقائنا) و(ننتظركم في البصرة). وستقام البطولة بدءاً من غد إلى 19 يناير الجاري، بمشاركة منتخبات الإمارات، العراق «البلد المستضيف»، السعودية، الكويت، البحرين، قطر، عمان واليمن.

استعداد

من جانبه، قال عدنان درجال رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم أمس: «تم بيع 90% من تذاكر البطولة للجمهور إلكترونياً،

أنجزنا كل الاستعدادات لانطلاق خليجي 25 في محافظة البصرة، وحريصون على إنجاح البطولة بتطبيق جميع المعايير الفنية والتنظيمية الدولية، أيضاً حريصون على أن تكون نسخة خليجي 25 متميزة وسيكون حفل الافتتاح الأفضل بين جميع الدورات السابقة وستتولى فرق متخصصة من ألمانيا وإيطاليا وهولندا وشركات أجنبية أخرى بالإعداد لحفل الافتتاح في لوحة فنية باهرة تتحدث عن العراق عبر التاريخ، وسيكون الجمهور جزءاً من حفل الافتتاح».

2475 إعلامياً

كشف أحمد الموسوي رئيس اللجنة الإعلامية لـبطولة كأس الخليج العربي «خليجي 25»، أن النسخة الحالية التي تستضيفها محافظة البصرة العراقية، ضربت الرقم القياسي في حضور عدد الإعلاميين الذين تقدموا بطلبات رسمية لتغطية فاعليات البطولة من صحافيين ومذيعين ومراسلين ومصورين، حيث بلغ إجمالي عدد الطلبات التي تلقتها اللجنة حتي أمس 2475 طلباً، وسيتم اليوم افتتاح المركز الإعلامي القائم في فندق المناوي باشا الذي يقيم فيه رجال الإعلام من مختلف الدول، إلى جانب تنظيم ورشة عن متطلبات الإعلام ودور اللجنة المنظمة في تسهيل مهمتهم. (البصرة- البيان )

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