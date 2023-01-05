أحمد عامر: تمنيت التواجد مع «الأبيض»

المصدر: كلباء – محمد فضل

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عبّر اللاعب أحمد عامر نجم اتحاد كلباء، عن حزنه لعدم اختياره ضمن قائمة مدرب منتخبنا الوطني في بطولة «خليجي 25»، والتي تستضيفها مدينة البصرة العراقية، وقال لاعب «النمور»: أي لاعب يتمنى ارتداء قميص الأبيض، وتمثيل الدولة في البطولات الإقليمية والقارية، لافتاً إلى أن عدم انضمامه لمنتخب الإمارات، سيكون دافعاً قوياً له كي يحسن مستواه ويعود مستقبلاً. وأضاف: حزين لعدم اختياري بكل تأكيد، لكني لن أترك حزني يؤثر في مستواي في مباريات الفريق المقبلة، لكي أثبت نفسي أكثر وأكثر.

ورشح أحمد عامر نجم كلباء، منتخبنا الوطني للتتويج بلقب النسخة 25، على الرغم من وجود منتخبات كبيرة وعريقة، تطمح بالتأكيد للفوز باللقب، معرباً عن أمله في أن يتمكن نجوم الأبيض من تكرار «خليجي 18» في أبوظبي، و«خليجي 21» البحرين، بعد نجاحهم في نيل تاج البطولتين، ليفرح حينها شعب الإمارات بهذه الألقاب.

يذكر أن اللاعب أحمد عامر، يعد من اللاعبين المميزين في تشكيلة المدرب الإيراني، فرهاد مجيدي، وكان عدد كبير من المحللين قد طالبوا الجهاز الفني للأبيض على القنوات الرياضية، ووسائل التواصل، بضرورة اختيار اللاعب «المظلوم»، والذي يتألق هذا الموسم مع كلباء، ونجح قبل التوقف في تسجيل أجمل أهداف الموسم في مرمى خورفكان، خلال المباراة التي حسمها النسور بنتيجة 2/‏‏1.

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