استاد آل مكتوم يحتضن «سوبر الإمارات» 25 فبراير

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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يستضيف «استاد آل مكتوم»، بنادي النصر، مواجهة «كأس السوبر الإماراتي»، بين فريقي العين والشارقة، مساء 25 فبراير المقبل، في مواجهة منتظرة على أول ألقاب موسم 2022 - 2023، بين العين بطل الدوري في موسم 2021 - 2022، والشارقة المتوج بلقب كأس صاحب السمو رئيس الدولة للموسم ذاته.

وستكون النسخة المرتقبة هي الخامسة عشرة في تاريخ «كأس السوبر الإماراتي» في المحترفين، منذ أول موسم 2008 - 2009.

وتوج العين بطلاً للدوري في الموسم الماضي، بعدما حصد 65 نقطة، فيما ظفر الشارقة بلقب كأس صاحب السمو رئيس الدولة على حساب منافسه الوحدة بالفوز 1-0 في النهائي.

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