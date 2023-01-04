دبا يفتح صفحة جديدة بالاستغناء عن 3 أجانب

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

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قررت شركة كرة القدم بنادي دبا الفجيرة الاستغناء عن 3 لاعبين أجانب هم المونتينيغري الكسندر سكيتش والهولندي جوي جوهانيس وساليو قونادو، في الوقت الذي بدأ فيه حسن العبدولي مباشرة مهامه رسمياً في تدريب النواخذة وأشرف على أول مران له تأهباً لمباراة الظفرة في الجولة 13 من دوري أدنوك للمحترفين، وحضر التدريبات أحمد سعيد الظنحاني رئيس شركة كرة القدم وعبدالله الظنحاني المدير التنفيذي للشركة إلى جانب جميع لاعبي الفريق الأول.

وتسود أجواء من التفاؤل والحماس قلعة النواخذة قبل عودة الدوري من جديد، وانعكس التغيير الذي حدث في الجهاز الفني بصورة إيجابية على معنويات اللاعبين الذين يبدون جدية وتركيزاً وحماساً في التدريبات، كما تحرص الإدارة بدورها على متابعة التحضيرات، وشحذ همم اللاعبين ودفعهم لتقديم الأفضل في المرحلة المقبلة، ويحتل دبا مركزاً متأخراً في دوري أدنوك برصيد أربع نقاط، ويتطلع بدءاً من الجولة 13 إلى تحقيق نتائج أفضل تبقيه ضمن فرق المحترفين.

ودعا أحمد الظنحاني لاعبي دبا إلى ضرورة الاستفادة من فترة التوقف الحالية، والانتظام في التدريبات اليومية، والاستفادة من خبرات المدرب حسن العبدولي، وأشار الظنحاني إلى أن المرحلة المقبلة تعتبر الأهم في مسيرة الفريق الأول، ولابد من استثمار توقف الدوري الحالي لمشاركة المنتخب في كأس الخليج التي تقام بالعراق.

لجنة فنية

وكشف عبدالله الظنحاني عن تكوين لجنة فنية مختصة بالتعاقدات وتوفير الاحتياجات الرسمية للفريق الأول، لافتاً إلى أن إدارة الشركة استغنت عن ثلاثة أجانب هم المونتينيغري الكساندر سكتيش والهولندي جوي جوهانيس وقونادو وبدأنا البحث عن البدلاء، مشيراً إلى أنه تم رصد أكثر من لاعب لكي ينضم لصفوف الفريق خلال الميركاتو الشتوي، إلى جانب مخاطبة عدد من الأندية لاستعارة عدد من اللاعبين، وأضاف سيخوض الفريق مباراتين وديتين أمام الوصل واتحاد كلباء يومي 9 و15 الجاري، وذلك بغية الوقوف على مدى جاهزية اللاعبين، وستفيد مثل هذه الوديات المدرب الجديد حسن العبدولي في رسم خطط اللعب ومعرفة وظائف وإمكانات اللاعبين، مشيراً إلى أن ثقتهم كبيرة في المدرب العبدولي في إنقاذ سفينة النواخذة من المركز الحالي والتقدم نحو المنطقة الدافئة في قادم المباريات.

من جانبه وجه حسن العبدولي الشكر لإدارة دبا لوضعها الثقة في قدراته، منوهاً إلى أنه سيقوم بتسخير كل الخبرات من أجل الفريق وأنه متفائل في ظهور النواخذة بشكل مغاير للجولات الماضية.

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