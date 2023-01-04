12 ملعباً يستضيف مباريات وتدريبات «خليجي 25»

المصدر: البيان

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اعتمدت اللجنة المنظمة لبطولة "خليجي 25"، التي تحتضنها مدينة البصرة العراقية، 12 ملعباً لاستضافة المباريات والتدريبات أثناء البطولة.

وقُسّمت الملاعب إلى 4 مستويات، إذ ضم المستوى الأول ملعب جذع النخلة الذي يسع لـ 65 ألف متفرج، وملعب الميناء الأولمبي الذي يسع لـ 30 ألف متفرج، وملعب الفيحاء الدولي الذي يسع لـ 10 آلاف متفرج.

أما المستوى الثاني، ضم ملعبي البحري والميناء الثانوي، حيث يسع كلاهما لـ 2000 متفرج، بالإضافة إلى ملاعب الزبير والبصرة والفاو، التي تتراوح طاقتها الاستيعابية بين 5000 و4500 و4000 متفرج على التوالي.

ولم تغفل اللجنة المنظمة عن الملاعب الصغيرة، التي تقتصر سعتها على 100 و200 مقعد، والملاعب الثانوية، التي تصل سعتها الاستيعابية إلى 500 متفرج.

يذكر أن بطولة خليجي 25 تنطلق الجمعة المقبل الموافق 6 يناير، وتستمر منافستها حتى 19 من الشهر ذاته.

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