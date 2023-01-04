محمد مصطفى: مواجهات قوية

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

ت + ت - الحجم الطبيعي

توقع العراقي محمد مصطفى «22 عاماً»، مدافع دبا الفجيرة المعار من النصر، تنظيم نسخة استثنائية لخليجي 25 والتي تنطلق في مدينة البصرة بعد غد، وأشار إلى أن الجمهور الخليجي موعود بمباريات قوية ومن العيار الثقيل تعزز نجاح الحدث، ونوه مدافع دبا الفجيرة، الغائب عن تشكيلة أسود الرافدين، بأنه قرار فني ويحترم وجهة نظر المدير الفني للمنتخب العراقي، مشيراً إلى صعوبة المنافسة في المجموعتين، الأمر الذي يجعل التوقعات صعبة على المراقبين، معرباً عن تمنياته في تواجد منتخب بلاده في النهائي والتتويج بلقب هذه النسخة مع كامل الاحترام لبقية المنتخبات المشاركة في الحدث.

وأضاف: الترشيحات في كل مجموعة لن تكون سهلة، خصوصاً وأن الأنظار ستتجه نحو العراق مع توقف الدوريات الخليجية طوال أيام البطولة بمدينة البصرة والتي تزينت وتجملت لاستضافة الحدث والذي يقام بعد فترة طويلة على أرض الرافدين.

وأوضح اللاعب العراقي، أنه كان يتمنى التواجد مع قائمة المدرب الإسباني خيسوس كاسياس المدير الفني لأسود الرافدين في البطولة لكنه يحترم وجهة نظر المدرب والاتحاد العراقي، وبالتأكيد سيستغل فرصة التواجد مع أسود الرافدين في الاستحقاقات المقبلة، وتابع: أمنياتي أن تكون هناك متابعة أكبر من قبل مدربي المنتخبات الوطنية للمحترفين في الخارج، وإتاحة الفرصة لهم لخدمة الكرة العراقية، وأسعى لأن يكون الدوري الإماراتي محطتي صوب أوروبا وقبل ذلك لارتداء قميص منتخب العراق مجدداً. وقال : أتوقع أن يستمتع لاعبو المنتخبات الخليجية في مدينة البصرة تحديداً بالتعرف على أهم المعالم التراثية والسياحية والثقافية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز