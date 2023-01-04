«أسود الرافدين».. جاهزية لمباراة الافتتاح

المصدر: دبي ـ البيان

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كشف الاتحاد العراقي لكرة القدم، عن القائمة النهائية للمنتخب الأول المشاركة في بطولة كأس الخليج العربي في نسختها الخامسة والعشرين «خليجي 25»، التي تستضيفها البصرة العراقية خلال الفترة من 6 حتى 19 يناير المقبل.وجاءت القائمة التي اختارها المدرب الإسباني خيسوس كاساس والتي ضمت 23 لاعباً على النحو التالي: جلال حسن، فهد طالب، أحمد باسل، مناف يونس، علي فائز، مصطفى ناظم، زيد تحسين، الاي فاضل، حسين عمار، ضرغام إسماعيل، أحمد يحيى، محمد علي عبود، أمير العماري، ريوان أمين، إبراهيم بايش، حسين علي، أحمد ياسين، حسن عبد الكريم، حسين جبار، اسو رستم، علاء عباس، مؤمل عبد الرضا وشيركو كريم.

مواجهة

ودخل منتخب العراق معسكراً في مدينة البصرة اعتباراً من 27 ديسمبر الجاري وخاض خلاله مواجهة ودية أمام المنتخب الكويتي على ملعب الميناء الدولي، انتهت بفوز العراق بهدف، ومن المقرر أن تكون المباراة الافتتاحية بعد غد بين منتخبي العراق وعمان ضمن منافسات المجموعة الأولى، على استاد البصرة الدولي.

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