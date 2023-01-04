عُمان يتحدى صاحب الأرض

المصدر: دبي - البيان

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بدأ منتخب عمان تدريباته في البصرة بعد أن وصل إليها قادماً من دبي، وهناك جدية في التدريبات والاستعدادات، حيث يطمح الفريق في تحدي صاحب الأرض العراق خلال مباراة الافتتاح سعياً للمنافسة بقوة على اللقب، وتضم بعثة منتخب عمان 51 فرداً برئاسة محسن بن حمد المسروري نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد، وقتيبة الغيلاني عضو مجلس الإدارة، وهلال السناني الأمين العام، وخميس البلوشي من العلاقات العامة، وثلاثة إعلاميين، بالإضافة إلى الجهازين الفني والإداري، و23 لاعباً.

واستبعد برانكو المدير الفني للمنتخب اللاعبين، يزيد بن سالم المعشني، وعوض بن محمد الشحري، وعبدالله بن سالم المشرفي ووليد بن سالم المسلمي الذي اعتذر لظروف عمله، وحاتم بن سلطان الروشدي، وكان المنتخب الوطني قد أنهى معسكره التدريبي في إمارة دبي وخاض خلاله تجربتين فاز فيها على المنتخب السوري 2/‏ 1 و1/‏ 0.

ومن خلال المعسكر الخارجي أكد الجهاز الفني للمنتخب الوطني جاهزيته للقاء العراق في مباراة الافتتاح، ويستهل المنتخب الوطني مشواره في البطولة بلقاء العراق بعد غد، بينما يلعب مباراته الثانية 9 يناير مع اليمن ومباراته الثالثة أمام السعودية 12 يناير بملعب الميناء.

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