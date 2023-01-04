«الأزرق» يطمح إلى اللقب الـ 11

المصدر: الكويت – أحمد عبد اللطيف

ت + ت - الحجم الطبيعي

يشد منتخب الكويت الأول لكرة القدم الرحال إلى مدينة البصرة العراقية عن طريق البر للمشاركة في منافسات خليجي 25 التي ستقام خلال الفترة من 6 إلى 19 يناير الحالي، ويصاحب وفد «الأزرق» طموح وتطلعات الجماهير الكويتية بحصد اللقب ورفع رصيد ألقاب خليجي إلى الرقم 11 خاصة بعد غياب 12 عاماً عن الصعود لمنصة التتويج كبطل، خاصة وأن آخر لقب تحقق في 2010 ببطولة خليجي 20 اليمن، ويرغب الجهاز الفني بقيادة البرتغالي بينتو ومساعده الوطني أحمد عبد الكريم في تقديم أوراق اعتمادهم للجماهير لتعويض الإخفاقات الماضية بعد الخروج من منافسات التأهل لكأس آسيا 2023، لتكون أول بطولة لهم تحت القيادة البرتغالية التي تحلم بإحراز الألقاب مع «الأزرق».

ويخوض اللاعبون اليوم أول حصة تدريبية لهم بالبصرة استعداداً لمواجهة قطر في أولى المواجهات، بعدما ركز بينتو خلال التدريبات على تكثيف الحصص البدنية للاعبين بسبب ضغط المباريات المتوقع خلال الفترة المقبلة، حيث يخوض بمعدل مباراة كل يومين أثناء دور المجموعات. يواصل الجهاز الفني متابعة المنتخبات الثلاثة المنافسة في المجموعة من خلال دراسة المنتخبات ومشاهدة لقاءات حديثة لها للوقوف على مواطن القوة والضعف في صفوفها.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز