يغيب فترة طويلة.. لاعب فريق الإمارات يجري جراحة في الرأس

المصدر: متابعة - محمد فضل

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أجرى المالي داودا توريه لاعب فريق الإمارات عملية جراحية ناجحة على مستوى الرأس، بعد تعرضه لإصابة قوية وخطيرة في الجمجمة، خلال مباراة فريقه أمام العربي في دوري الهواة، نُقل على إثرها بسيارة الإسعاف إلى أحد المستشفيات بإمارة أم القيوين.

واطمأن يوسف البطران رئيس مجلس إدارة شركة الإمارات لكرة القدم وأعضاء مجلس الإدارة والجهاز الفني والإداري ولاعبي الفريق الأول، على الوضع الصحي للاعب بعد دخوله غرفة العمليات عقب إجراء العملية الجراحية المستعجلة لتثبيت الكسر الذي تعرض له في الجمجمة، وتشير التقارير إلى استقرار وضع اللاعب الصحي وانتظار نتائج العملية خلال الأيام المقبلة.

وذكرت إدارة شركة القدم بنادي الإمارات أن الإصابة التي تعرض لها داودا تعتبر قوية جداً، ويفتقد الفريق على إثرها لجهوده كونه أحد اللاعبين المهمين في القائمة الأساسية لفترة طويلة.

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