بطل الدوري الأوروبي يعسكر في دبي .. ومدربه يؤكد: إنها تمتلك الأفضل

المصدر: وكالات

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شرح أوليفر غلاسنر المدير الفني لآينتراخت فرانكفورت الألماني، الأسباب التي دعت فريقه لاختيار دبي وجهةً لمعسكره الشتوي.

وسيقيم الفريق المتوّج بطلاً للدوري الأوروبي عن موسم 2021-2022 المنصرم في الإمارة في الفترة خلال الفترة من 4 وحتى 14 يناير الجاري.

وافتتح غلاسنر حديثه قائلاً: "بالنظر إلى عبء العمل الضخم في النصف الأول من الموسم، والتحديات القادمة في الربيع، فمن المهم جداً أن نكون قادرين على التركيز بشكل كامل على الأمور الرياضية في ظل ظروف مستقرة".

وأكد في تصريحٍ مقتضبٍ إلى الموقع الرسمي لنادي آينتراخت فرانكفورت، "وفيما يتعلق بالطقس وجودة الملاعب والبنية التحتية، فإن دبي تملك الأفضل"، وشدد غلاسنر، "ستتوفر لدينا الظروف المثالية للتدرب في دبي".

ومن المقرر أن يخوض آنتراخت فرانكفورت وديةً واحدة في الإمارات، ستجمعه مع بليخ بوزنان، حامل لقب الدوري البولندي، 13 يناير الجاري.

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