ورشة تحكيمية للاعبي منتخب الإمارات في معسكر العراق

المصدر: البيان

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عقدت اللجنة المنظمة لدورة كأس الخليج العربي "خليجي 25" صباح اليوم الثلاثاء، ورشة عمل تحكيمية بحضور أعضاء الجهاز الفني والإداري واللاعبين، وذلك بمقر إقامة البعثة في مدينة البصرة.

وتناولت الورشة التي قدمها المحاضر الدولي إسماعيل الحافي آخر التعليمات الخاصة بقانون لعبة كرة القدم والإجراءات التحكيمية التي سيتم اتباعها خلال خليجي 25، واستخدام تقنية حكم الفيديو المساعد VAR.

كما تم خلال الورشة استعراض وشرح عدد من الحالات التحكيمية والقرارات المتخذة بشأنها منها حالات الطرد واحتساب ضربات الجزاء والمخالفات التي تستدعي تدخل تقنية الفيديو المساعد وغيرها.

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