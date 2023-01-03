«العنابي» يعلن القائمة النهاية اليوم

المصدر: دبي - البيان

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تتوجه بعثة منتخب قطر الى مدينة البصرة، غداً الأربعاء، للمشاركة في منافسات خليجي 25، ومن المنتظر أن يعلن البرتغالي برونو بينيرو المدير الفني للمنتخب قائمة اللاعبين النهائية اليوم، التي تضم 23 لاعباً، وكانت قائمة الفريق المبدئية للبطولة تضم كلاً من: مشعل برشم، ويوسف عبد الله، وطارق سلمان، وعبدالله اليزيدي، وفيصل محمد، ومصطفى مشعل، ومحمد وعد، ويوسف عبدالرزاق، وهاشم علي، وسالم الهاجري، وعلي أسد «السد»، وإسماعيل محمد، وشهاب الليثي، ومحمد عماد، ودياب هارون، وعاصم مادبو، ومحمد مونتاري، وعبدالرحمن فهمي، «الدحيل»، ونايف الحضرمي، وتميم منصور «الريان»، وهمام الأمين وعمرو سراج، وأحمد علاء «الغرافة»، وأحمد فاضل وخالد منير وحازم أحمد «الوكرة»، ومحمود أبو ندى وجاسم جابر «العربي».

تركيز

ويواصل العنابي تدريباته اليومية على ملاعب أكاديمية إسباير، وتستمر حتى موعد السفر إلى البصرة، وسط حالة من التركيز الشديد من قبل جميع اللاعبين، والرغبة في إثبات الذات، لنيل ثقة الجهاز الفني بقيادة البرتغالي برونو بينيرو، والدخول في التشكيل، الذي سيعتمد عليه في مباريات البطولة، حيث يعكف برونو حالياً على الاستقرار على التشكيل الأمثل، الذي سيخوض به التحدي الخليجي، الذي يضمن له تقديم مباريات قوية، وتحقيق نتائج إيجابية، فالبطولة فرصة لزيادة خبرات اللاعبين، ومنحهم الثقة بالمشاركة، لا سيما أن معظم الفريق من اللاعبين صغار السن، بالإضافة إلى لاعبي الصف الثاني بالمنتخب الأول، الذين يمثلون عناصر الخبرة بالفريق.

ويركز المدرب برونو، خلال التدريبات على تجهيز اللاعبين فنياً وبدنياً وتكتيكياً للمباريات المرتقبة، بعد دراسة الفرق المنافسة بشكل جيد.

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