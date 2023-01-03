«الأبيض» يدخل أجواء خليجي 25

المصدر: دبي ـ العوضي النمر

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لقيت بعثة منتخبنا الوطني الأول استقبالاً حافلاً لدى وصولها مطار البصرة العراقية صباح أمس قادمة من دبي، وكان في استقبال البعثة محمد صالح الطنيجي القائم بالأعمال بالإنابة في سفارة الإمارات لدى العراق، وجاسم الرميحي الأمين العام لاتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم ومسؤولون من الاتحاد العراقي واللجنة المنظمة للبطولة.

وبذلك دخل الأبيض أجواء بطولة «خليجي 25» التي ستنطلق الجمعة بالمباراة الافتتاحية بين منتخبي العراق وعمان ثم السعودية مع اليمن، فيما يتقابل الأبيض مع البحرين حامل اللقب في اليوم التالي السبت على ملعب الميناء الدولي، وهو اللقاء الذي يعول عليه منتخبنا كثيراً كونه مفتاح الانطلاقة بالبطولة والسعي للمنافسة على اللقب للمرة الثالثة. ضمت بعثة الأبيض حميد الطاير عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة الفنية والمنتخبات، وأعضاء الجهازين الفني والإداري، و23 لاعباً وهم: خالد عيسى، علي خصيف، خالد السناني، خليفة الحمادي، وليد عباس، خالد الهاشمي، عبدالسلام محمد، خالد الظنحاني، عبدالعزيز هيكل، أحمد جميل، ماجد راشد، عبدالله رمضان، ماجد حسن، فلاح وليد، خالد البلوشي، محمد عبدالباسط، علي صالح، فابيو دي ليما، حارب عبدالله، يحيى الغساني، كايو كانيدو، سبيستيان تيغالي.

لقاء

وبعد أن خضع اللاعبون للراحة في فندق الإقامة، التقى المدرب رودولفو أروابارينا مع اللاعبين قبل التوجه إلى ملعب التدريب الفرعي لاستاد الميناء، حيث أكد المدرب على ثقته التامة في قدرات وإمكانات اللاعبين وأنهم على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقهم، وطالبه بزيادة التركيز خلال التدريبات المقبلة وفي المباريات الرسمية من أجل إظهار الجانب الإيجابي في المنتخب.

وقاد الأرجنتيني أروابارينا التدريب الأول للأبيض على الملعب الفرعي لاستاد الميناء، وبدأ خلاله الجهاز الفني في العمل على تدارك سلبيات التجربة اللبنانية التي انتهت بفوز الأبيض بهدف اللاعب تيغالي، ولم يكن الأداء مرضياً للشارع الرياضي، حيث ظهرت العديد من الملاحظات على أداء الفريق بشكل عام منها عدم فاعلية خط الوسط مما كان له التأثير السلبي على القوة الهجومية، حيث يهتم المدرب اروابارينا بزيادة التجانس بين اللاعبين وتعزيز دفاع الفريق والذي يعتبر رمانة الميزان للأداء، مع الاهتمام بدور خط الوسط الذي يعتبر دوره محورياً في أداء الفريق وفي تعزيز القوة الهجومية.

اختيار

وخلال الأيام التي تسبق انطلاقة البطولة ستكون هناك خيارات عدة أمام الجهاز الفني لتجربتها خلال التدريبات المقبلة، متمثلة في بعض حسن اختيار العناصر التي من شأنها أن تعزز من أداء الفريق وتسريع وتيرة اللعب، على غرار ما شاهدته التجربة اللبنانية في الشوط الثاني بعد أن تم تغير خطة اللعب ومشاركة عناصر أسهمت في تحسين الأداء وزيادة القوة الهجومية للفريق، سعياً لتحقيق الفوز واجتاز الدور الأول الذي يعتبر هدفاً مبدئياً للمنتخب. وستتواصل تدريبات الفريق اليومية في البصرة حتى موعد انطلاق منافسات البطولة وسيكون هناك وقت كافٍ للجهاز الفني لترتيب أوراق الفريق بشكل جيد وتجهيز الناصر التي ستخوض المباراة الأولى أمام البحرين.

من جانبه، عبر فلاح وليد لاعب منتخبنا الوطني ونادي خورفكان، والذي يعتبر أحدث الوجوه المنضمة بصفوف الأبيض، عن سعادته بالانضمام إلى صفوف المنتخب الوطني للمرة الأولى، وقال: هذه ثقة كبيرة أعتز وأفخر بها، وأتمنى أن أكون على قدر تلك الثقة والمسؤولية خلال منافسات بطولة «خليجي 25» والتي تعتبر انطلاقة وبداية جديدة لعدد كبير من لاعبي المنتخب الوطني. وأضاف فلاح وليد: قادرون على تحقيق طموحات جماهيرنا خلال منافسات البطولة، مع وعد بتقديم أقصى جهد لنا من أجل تحقيق طموح المنافسة على اللقب، وتشريف الوطن وهناك تعاهد من جميع اللاعبين على بذل أقصى جهد خلال البطولة وسيرى الجمهور أداء جيداً يتواكب مع قوة منافسات البطولة. وأضاف: تعتبر مباراة البحرين الأولى مؤشراً لأداء الفريق خلال مشوار البطولة، وسنحاول تقديم أقصى جهد لنا من أجل تحقيق نتيجة إيجابية، ونعلم أن منتخب البحرين حامل اللقب قادم للدفاع عن لقبه ولكن رغبتنا في الفوز قوية، وجاهزون لملاقاته وتقديم مستوى طيب لتحقيق نتيجة إيجابية يحقق لنا الطموحات المرجوة. وعن ترشحه للبطل في تلك البطولة قال: من الصعب ترشيح منتخب بعينه قبل أن تبدأ منافسات البطولة، وعلينا الانتظار لبداية المنافسات والتعرف على مستويات كل فريق، ومن ثم تتولد الفكرة عن أفضل المنتخبات وحتى الآن المنتخبات الثمانية المشاركة في البطولة مرشحة للمنافسة على اللقب.

رغبة

من جانبه، أكد عبد السلام محمد لاعب منتخبنا الوطني ونادي كلباء أن جميع لاعبي المنتخب في حالة معنوية عالية ولديهم رغبة قوية في الظهور المشرق خلال منافسات خليجي 25، بما يرضي جماهيرنا وتحقيق الطموحات المرجوة بالمنافسة على اللقب للمرة الثالثة في تاريخ الأبيض. وعبر عبد السلام محمد عن سعادته بالانضمام إلى صفوف الفريق، مما يمنحه دفعة معنوية كبيرة لتقديم أقصى جهد له خلال المشاركة الخليجية المقبلة، وعن مباراة لبنان الودية الماضية يقول عبد السلام محمد إن الفوز بنتيجتها يعتبر معنوياً بالمقام الأول ويمنح الثقة لزملائي اللاعبين خلال الأيام المقبلة، ويسهم في زيادة الحماس لمزيد من العطاء وتقديم أقصى جهد مع انطلاقة منافسات البطولة. وعن مباراة البحرين الأولى للمنتخب قال: ندرك أنه حامل اللقب، ونأمل أن نظهر بصورة طيبة مشرفة تحقق لنا نتيجة إيجابية.

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