طائرة خاصة تقلّ «الأحمر» إلى البصرة

المصدر: دبي ـ البيان

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يصل منتخب البحرين إلى البصرة العراقية، اليوم، على متن طائرة خاصة، وذلك للمشاركة في خليجي 25، حيث سيكون عليه الحفاظ على إنجازه الذي حققه في الدوحة، حيث يلعب في المجموعة التي تضمه إلى جانب الإمارات والكويت وقطر، واختار المدرب البرتغالي سوزا 25 لاعباً هم: إبراهيم لطف الله، عمر سالم، حمزة إدريس، أحمد بوغمار، مهدي حميدان، محمد عادل، سيد ضياء سعيد، عمار محمد، إبراهيم الختال، مهدي عبداللطيف، عبدالله الخلاصي، عبدالوهاب علي، أحمد الشروقي، أمين بنعدي، سيد محمد جعفر، وليد الحيام، عبدالكريم فردان، علي حرم، حمد شمسان، جاسم الشيخ، كميل الأسود، محمد مرهون وسيد رضا عيسى.

4 وديات

وكان المنتخب قد لعب 4 مباريات ودية خسر فيها من الرأس الأخضر (1/‏2)، ومن بنما (0/‏2)، ومن صربيا (1/‏5)، وتعادل مع كندا (2/‏ 2).

ويتطلع منتخب البحرين الوطني إلى الحفاظ على لقبه الذي حصل عليه للمرة الأولى في الدوحة من خلال النسخة «خليجي 24»، والتي كسر من خلالها النحس الذي صادفه منذ انطلاقة الدورة في البحرين العام 1970، وستكون الفرصة مواتية للفريق للمنافسة على قمة المجموعة، إذ سيلتقي أولاً الإمارات السبت المقبل، وكان المنتخب الإماراتي فاز ودياً مؤخراً على لبنان بهدف، كما سيلتقي الأحمر في اللقاء الثاني مع قطر؛ ويشارك الفريق القطري بمنتخب رديف بعد النتائج المتواضعة له في مونديال 2022، ويختم مبارياته في المجموعة بلقاء الكويت يوم الجمعة 13 الجاري؛ وكان الفريق الكويتي خسر ودياً من العراق بهدف خلال اللقاء الذي جمعهما على استاد الميناء الذي افتتح مؤخراً ويستضيف مباريات المجموعة الثانية.

ويبقى «الأحمر» المرشح الأقوى بين المراقبين من بين فرق المجموعة ـ لا سيما وأنها جميعاً خضعت لتغيير على مستوى لاعبيها كما حصل مثلاً مع منتخب الكويت الذي فضل مدربه عدم ضم المخضرم بدر المطوع، والذي على الرغم من تقدمه في العمر؛ إلا أنه صاحب مجهود سخي ومؤثر، وأيضاً منتخب الإمارات الذي استبعد المدرب من بين صفوفه أفضل هدافي المنتخب في السنوات الأخيرة علي مبخوت، بينما يشارك قطر بالفريق الأولمبي بقيادة البرتغالي برونو بينيرو؛ وهو أمر يرفع الضغوطات عن فريقه.

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