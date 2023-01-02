استعداداً لخليجي 25.. منتخب الإمارات يؤدي تدريبه الأول بالبصرة

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أدى منتخب الإمارات الوطني لكرة القدم مساء اليوم، أولى حصصه التدريبية بمدينة البصرة العراقية، استعداداً لمباراته الأولى أمام منتخب البحرين، يوم السبت المقبل في منافسات كأس الخليجي "خليجي 25" باستاد الميناء.

وقاد الأرجنتيني رودولفو أروابارينا وجهازه المعاون تدريب المنتخب بمشاركة جميع اللاعبين على الملعب الفرعي للمدينة الرياضية.

وكانت بعثة منتخب الإمارات قد وصلت صباح اليوم، إلى مدينة البصرة للمشاركة في "خليجي 25" التي ستقام خلال الفترة من 6 إلى 19 يناير الجاري.

وتضم بعثة منتخب الإمارات، التي يترأسها حميد أحمد الطاير عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم رئيس لجنة المنتخبات الوطنية والشؤون الفنية، 23 لاعباً حسب لائحة البطولة وهم: علي خصيف، وخالد عيسى، وخالد السناني، وخليفة الحمادي، ووليد عباس، وخالد الهاشمي، وعبدالسلام محمد، وخالد الظنحاني، وعبدالعزيز هيكل، وبدر ناصر، وأحمد جميل، وفلاح وليد، وماجد راشد، وعبدالله رمضان، وماجد حسن، وخالد البلوشي، ومحمد عبدالباسط، وعلي صالح، وحارب عبدالله، ويحيى الغساني، وكايو كانيدو، وفابيو ليما وسبيستيان تيجالي.

وكان في استقبال البعثة في مطار البصرة الدولي محمد صالح الطنيجي القائم بالأعمال بالإنابة في سفارة دولة الإمارات لدى العراق، وجاسم الرميحي، الأمين العام لاتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم ومسؤولون من الاتحاد العراقي واللجنة المنظمة للبطولة.

يذكر أن منتخب الإمارات يلعب في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات البحرين وقطر والكويت.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز