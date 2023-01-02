حارب عبدالله .. نجم إماراتي ينتظره مستقبل باهر

المصدر: وام

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يتطلع حارب عبدالله لاعب المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، ونادي شباب الأهلي إلى تأكيد مكانته على صعيد القارة الآسيوية، وذلك عندما يخوض تحديا جديدا مع المنتخب الوطني في بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 25”.

واستطاع حارب عبدالله أن يسجل اسمه بين نجوم المستقبل خلال عام 2022، وأكد مستوى قدراته خلال مشاركته مع فريقه "شباب الأهلي" في مرحلة المجموعات من دوري أبطال آسيا، وكذلك مشاركته مع المنتخب الوطني في التصفيات الآسيوية لكأس العالم، حيث يتطلع خلال العام الحالي 2023 لتأكيد مكانته على صعيد النادي والمنتخب الوطني.

وشارك اللاعب مع شباب الأهلي خلال الموسم الحالي في 12 مباراة بدوري أدنوك للمحترفين بواقع 731 دقيقة، وسجل هدفين، وصنع هدفا، وقام بـ 106 تمريرات ناجحة في ملعب الفريق المنافس، كما استطاع اللاعب أن يسجل هدفا خلال مشاركته مع فريقه في مرحلة المجموعات من دوري أبطال آسيا في 2022 .

وفي عام 2022 أيضا شارك مع المنتخب الوطني في 13 مباراة رسمية وودية بواقع 620 دقيقة حيث سجل هدفا وصنع آخر. و

ويدخل اللاعب عام 2023 من خلال المشاركة مع المنتخب الوطني في كأس الخليج، حيث يفتقد الفريق في هذه البطولة لبعض النجوم أبرزهم علي مبخوت وإسماعيل مطر، ويتطلع مدربه رودولفو اروابارينا لمنح الفرصة لعديد من اللاعبين الجدد الذين يمكن أن يكون لهم دور كبير خلال كأس آسيا 2023.

جدير بالذكر أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم نشر تقريرا سلط فيه الضوء على 11 لاعبا من القارة الآسيوية يمكنهم تحقيق نجومية لافتة في 2023، وكان اللاعب حارب عبد الله على رأس القائمة.

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