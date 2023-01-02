الوحدة يبدأ إعادة ترتيب الأوراق

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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يعود الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة للتدريبات اعتباراً من اليوم بعد حصول الفريق على إجازة لمدة أسبوع منحها الجهاز الفني للاعبين عقب مباراة عجمان في ختام الجولة الـ 12 من دوري أدنوك للمحترفين، ويبدأ الوحدة خلال فترة التوقف الحالية إعادة ترتيب الأوراق للمرحلة المقبلة، خصوصاً بعدما شهدت نتائج الفريق مؤخراً تراجعاً كبيراً، حيث خسر الفريق 5 نقاط على ملعبه في آخر مباراتين بالدوري بالتعادل مع خورفكان 2 - 2 ثم الخسارة المفاجئة أمام عجمان 0 - 1، وهي النتائج التي أدت إلى هبوط الفريق من المركز الثاني إلى المركز الرابع في جدول ترتيب المسابقة.

وكان الوحدة قد حقق 7 انتصارات متتالية في الدوري في ثاني أطول سلسلة انتصارات للفريق في المحترفين قبل أن يحدث التراجع في آخر جولتين، ومن قبله الخروج من بطولتي كأس رئيس الدولة على يد شباب الأهلي، وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي أمام العين.

دراسة

وتسعى إدارة النادي لاستغلال التوقف في محاولة تدعيم صفوف الفريق خلال «الميركاتو» الشتوي، خصوصاً في ظل عدم تقديم بعض العناصر المردود المنتظر، سواء على صعيد المواطنين أو الأجانب، ولكن لم تتضح الصورة بشكل كامل حول العناصر التي قد تغادر الفريق في انتقالات يناير، وسيتم اتخاذ القرار بعد دراسة وافية لاحتياجات الفريق وإمكانية التغيير في حالة التوصل إلى اتفاق مع عناصر قادرة على إحداث الفارق في النصف الثاني من الموسم، وإعادة الفريق للتوهج من جديد، ولا سيما أن العنابي لا يزال في صلب المنافسة على لقب الدوري ويتأخر بفارق 3 نقاط عن الشارقة المتصدر.

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