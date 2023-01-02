قبل "خليجي 25" .. أرقام وإحصائيات من الدوري للاعبي المنتخب الوطني

المصدر: وام

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يواصل المنتخب الوطني الأول لكرة القدم استعداداته لخوض منافسات بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 25" والتي تقام في مدينة البصرة العراقية خلال الفترة من 6 إلى 19 يناير الجاري بمشاركة 8 منتخبات.

وكان الجهاز الفني للمنتخب الوطني قد أعلن القائمة النهائية للمنتخب قبل السفر إلى العراق، حيث ضمت 23 لاعبا، ترصد وكالة أنباء الإمارات “ وام ” في التقرير التالي أبرز أرقامهم ومشاركاتهم مع فرقهم خلال الموسم الحالي في مسابقة دوري أدنوك للمحترفين.

في حراسة المرمى يتواجد علي خصيف حارس الجزيرة، (36 عاما) وقد خاض مع فريقه هذا الموسم 11 مباراة بواقع 983 دقيقة، حافظ في 3 منهم على شباكة نظيفة، وتصدى لـ 39 كرة.

وكذلك خالد عيسى حارس مرمى نادي العين (33 عاما)، الذي خاض مع فريقه خلال الموسم الحالي 12 مباراة بواقع 1080 دقيقة، حافظ فيها على شباكه نظيفة في 3 مباريات، وتصدى لـ 25 كرة.

وينضم إليهما خالد السناني حارس مرمى الوصل، (33 عاما) الذي خاض مع فريقه خلال الموسم الحالي 12 مباراة، بواقع 1080 دقيقة، وحافظ على شباكه نظيفة في مباراتين، وتصدى لـ 35 كرة.

وبالنسبة للدفاع فيتواجد خليفة الحمادي لاعب نادي الجزيرة ( 24 عاما) وخاض مع فريقه هذا الموسم 11 مباراة، بواقع 990 دقيقة، وقام بـ 713 تمريرة، و17 محاولة افتكاك، و لم يصنع أو يسجل أي أهداف.

ثم وليد عباس لاعب نادي شباب الأهلي (37 عاما) والذي خاض مع فريقه 12 مباراة، بواقع 1067 دقيقة، سجل خلالها هدفا واحدا، وقام بـ 515 تمريرة، و12 محاولة افتكاك.

أما خالد الهاشمي لاعب بني ياس ( 25 عاما)، فقد شارك مع فريقه هذا الموسم في 12 مباراة، بواقع 1080 دقيقة، سجل خلالها هدفا واحدا، وقام بـ 444 تمريرة، و 17 محاولة افتكاك.

ويتواجد في الدفاع أيضا عبد السلام محمد لاعب اتحاد كلباء (30 عاما) وخاض مع فريقه 3 مباريات بواقع 270 دقيقة، قام خلالها بـ 143 تمريرة، و9 محاولات افتكاك.

ثم خالد الظنحاني لاعب الشارقة (25 عاما) وخاض مع فريقه 9 مباريات بواقع 591 دقيقة، سجل خلالها هدفا واحدا، وصنع آخر وقام 214 تمريرة، وقام بـ 15 محاولة افتكاك.

وفي الدفاع أيضا عبد العزيز هيكل لاعب شباب الأهلي ( 32 عاما) وخاض مع فريقه 4 مباريات هذا الموسم بواقع 73 دقيقة، وقام بـ 48 تمريرة، ومحاولة افتكاك واحدة.

كما يتواجد في الدفاع أيضا بدر ناصر لاعب شباب الأهلي ( 21 عاما) وخاض مع فريقه 10 مباريات، بواقع 648 دقيقة، صنع خلالها هدفا واحدا وقام بـ 284 تمريرة، و13 محاولة افتكاك.

وفي الدفاع أيضا أحمد جميل لاعب شباب الأهلي (23 عاما) وخاض مع فريقه 7 مباريات بواقع 421 دقيقة، سجل خلالها هدفا واحدا، وقام بـ195 تمريرة، و16 محاولة افتكاك.

أما بالنسبة للوسط فيتواجد فلاح وليد لاعب العين ( 24 عاما) وخاض مع فريقه 6 مباريات بواقع 46 دقيقة،

وقام بـ 45 تمريرة. وفي الوسط أيضا ماجد راشد لاعب الشارقة ( 22 عاما) وخاض مع فريقه 11 مباراة بواقع 454 دقيقة، وقام بـ 147 تمريرة.

وفي الوسط كذلك عبد الله رمضان لاعب الجزيرة ( 24 عاما) ، وخاض مع فريقه 11 مباراة بواقع 980 دقيقة، صنع خلالها هدفا واحدا وسجل هدفين، وقام بـ 877 تمريرة.

كما يتواجد بالوسط أيضا ماجد حسن لاعب الشارقة ( 30 عاما ) وخاض مع فريقه 11 مباراة، بواقع 607 دقيقة، وقام بـ 4-5 تمريرة، وقام بصناعة هدف واحد. ثم خالد البلوشي لاعب العين ( 23 عاما) وخاض مع فريقه 13 مباراة، بواقع 444 دقيقة، قام خلالها بـ 227 تمريرة.

وكذلك محمد عبد الباسط لاعب الشارقة ( 27 عاما)، وخاض مع فريقه 11 مباراة بواقع 604 دقيقة، قام خلالها بـ 283 تمريرة.

أما علي صالح لاعب الوصل ( 22 عاما) فخاض مع فريقه 12 مباراة بواقع 1032 دقيقة، سجل خلالها هدفا واحدا وصنع 3 أهداف، وقام بـ 327 تمريرة.

وفي الوسط أيضا يتواجد حارب عبد الله لاعب شباب الأهلي (20 عاما)، وقد خاض مع فريقه 12 مباراة، بوقع 731 دقيقة، سجل خلالها هدفين وصنع هدفا واحدا، و قام بـ 172 تمريرة.

كما يتواجد بالوسط، يحيى الغساني لاعب شباب الأهلي ( 24 عاما) ، وخاض مع فريقه 9 مباريات بواقع 285 دقيقة، سجل خلالها هدفين وصنع هدفا واحدا، وقام بـ 90 تمريرة.

وبالنسبة للهجوم فيتواجد أيضا ضمن القائمة كايو كانيدو لاعب العين (32 عاما) وخاض مع فريقه 12 مباراة بواقع 523 دقيقة، سجل خلالها هدفا وصنع آخر، وقام بـ 152 تمريرة.

ويتواجد أيضا بالهجوم سيباستيان تيجالي لاعب الوحدة ( 37 عاما) وخاض مع فريقه 10 مباريات بواقع 268 دقيقة، سجل هدفين، وصنع مثلهما وقام بـ 57 تمريرة.

وفي الهجوم أيضا فابيو ليما لاعب الوصل ( 29 عاما) وخاض مع فريقه 11 مباراة بواقع 954 دقيقة، سجل 10 أهداف، وصنع 3 وقام بـ 475 تمريرة.

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