حارب سهيل بقائمة أفضل 11 نجماً في آسيا

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، حارب عبدالله سهيل، لاعب شباب الأهلي ومنتخبنا الوطني الأول، ضمن قائمة 11 نجماً يستحقون المتابعة خلال السنوات المقبلة، ورشحهم لمواصلة الارتقاء بمسيرتهم كنجوم للمستقبل في القارة. وأوضح الاتحاد القاري أن حارب وضع اسمه بين نجوم المستقبل خلال عام 2022، وأكد مستوى قدراته لقارة آسيا من خلال مشاركته مع ناديه شباب الأهلي في دور المجموعات لدوري أبطال آسيا، مع «الأبيض» في تصفيات المونديال، ويتطلع خلال العام الجاري لتأكيد مكانته على صعيد النادي الوطني. وأوضح تقرير الاتحاد القاري أن حارب يدخل رحلة عام 2023 من خلال المشاركة في «خليجي 25» بمدينة البصرة.

وأشار إلى أن المدرب الأرجنتيني رودلفو أروابارينا، يتطلع لمنح الفرصة للعديد من اللاعبين الجدد الذين يمكن أن يكون لهم دور كبير خلال كأس آسيا «قطر 2023»، وفي مقدمتهم حارب سهيل.

وتضمنت القائمة كلاً من الكوريين الجنوبيين جيونغ سانغ-بين وكوون هيوك-كيو، والعراقي زيدان إقبال، والإيراني الاهيار سيدمانيش، والسعودي مصعب الجوير، والياباني يوكيناري سوغاوارا، والأوزبكي إبراهيم خليل يولدوشيف، والإندونيسي براتاما ارهان، والأسترالي غارانغ كول، والهندي ديراج سينغ.

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