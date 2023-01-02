دبا الحصن يحافظ على صدارة «الهواة» بـ«ريمونتادا»

المصدر: (مسافي - محمد فضل)

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حقق دبا الحصن «ريمونتادا» مثيرة أمام مضيفه مسافي في دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، وقلب تأخره بهدف إلى فوزٍ غالٍ في الوقت بدل الضائع بنتيجة 2 - 1، تقدم مسافي بهدف كريستوفر في الدقيقة 43، وفي الوقت بدل الضائع للمباراة تألق البرازيلي لوان، وقلص الفارق ضربة رأس في الدقيقة (90 + 4) وعاد اللاعب نفسه وأحرز هدف فوز فريقه في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع المقدر بثماني دقائق، وبهذه النتيجة رفع دبا الحصن رصيده إلى 33 نقطة، محافظاً على صدارة «الهواة»، وتراجع مسافي «تاسعاً» برصيد 20 نقطة. وتعادل مصفوت والفجيرة 1 - 1، سجل لمصفوت جاساما وللفجيرة مايد راشد، كما تعادل الذيد و«غلف اف سي» 1 - 1، تقدم الذيد بهدف من«نيران صديقة» سجله مدافع «غلف» علي إبراهيم في مرماه، وأحرز لوكاس هدف «غلف».

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