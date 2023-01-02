عمر آل علي يدير مباراة تايلاند وكمبوديا اليوم

المصدر: (دبي - البيان)

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يدير الحكم الدولي عمر آل علي، اليوم، مباراة تايلاند وكمبوديا في بانكوك، ببطولة اتحاد منطقة آسيان 2022، ومعه الحكم المساعد الدولي جاسم آل علي، ورشح اتحاد الكرة كلاً من حكم الساحة الدولي خلود الزعابي، والحكم المساعد الدولي أمل جمال، للمشاركة في إدارة مباريات بطولة غرب آسيا للناشئات بالأردن من 4 إلى 10 يناير الجاري.

ويظهر طاقمنا الوطني الدولي المكون من عادل النقبي «حكم ساحة»، أحمد عيسى درويش «حكم فيديو»، والحكمان المساعدان علي راشد النعيمي وسبت عبيد، ضمن أطقم التحكيم، التي ستدير «خليجي 25» في البصرة. ويشارك الحكمان الدوليان أحمد الغيص، وياسر الزعابي في دورة الاتحاد الآسيوي لحكام كرة قدم الصالات من 16 إلى 18 يناير في كوالالمبور.

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