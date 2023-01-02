شباب الأهلي والهلال في «سلة غرب آسيا»

المصدر: (دبي - ياسر قاسم)

ت + ت - الحجم الطبيعي

تشهد صالة شباب الأهلي بالممزر في السادسة من مساء اليوم، مواجهة شباب الأهلي وضيفه الهلال السعودي بالجولة الثالثة لبطولة سوبر غرب آسيا في صراع صدارة المجموعة الأولى، ونجح الفريقان في الفوز بأول مباراتين بالبطولة، وتغلب شباب الأهلي على البشائر العماني 71 - 69 في مسقط وعلى كاظمة الكويتي في دبي 91 - 86، وفاز الهلال السعودي على كاظمة 96 - 92، والبشائر 86 - 54.

ويدخل شباب الأهلي المباراة مكتمل الصفوف بقيادة المدرب البوسني زوران زوبفيتش ومعه سعيد عتيق مساعد المدرب، ويضم الفريق المحترف البوسني ميلان ميلوسيفيتش ونجوم الفريق سعيد مبارك، قيس عمر، أحمد عبداللطيف، محمد عبدالله، محمد مبارك، حمد عيد، حامد عبداللطيف، طلال سالم، نيكولاس مينيراث، براندون تريشي، وحسين خالد.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز