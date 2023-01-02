«الأبيض» إلى البصرة اليوم والتدريب مساءً

المصدر: دبي - العوضي النمر

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تغادر دبي صباح اليوم بعثة منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم، متوجهة إلى مدينة البصرة العراقية، للمشاركة في منافسات بطولة «خليجي 25»، والتي ستنطلق مساء الجمعة المقبل بالمباراة الافتتاحية بين منتخبي العراق وعُمان، فيما يتقابل «الأبيض» مع البحرين حاملة اللقب في اليوم التالي على ملعب الميناء الدولي، ثم يعود لملاقاة الكويت الثلاثاء 10 يناير ويختتم الدور الأول بلقاء قطر الجمعة 13 من الشهر الجاري، ويطمح منتخبنا في تجاوز الدور الأول والتأهل للمربع الذهبي.

وتضم بعثة الأبيض حميد الطاير عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة الفنية والمنتخبات، وأعضاء الجهازين الفني والإداري، وعدد 23 لاعباً الذين استقرت القائمة النهائية عليهم وهم: خالد عيسى، علي خصيف، خالد السناني، خليفة الحمادي، وليد عباس، خالد الهاشمي، عبدالسلام محمد، خالد الظنحاني، عبدالعزيز هيكل، أحمد جميل، ماجد راشد، عبدالله رمضان، ماجد حسن، فلاح وليد، خالد البلوشي، محمد عبدالباسط، علي صالح، فابيو دي ليما، حارب عبدالله، يحيى الغساني، كايو كانيدو، سبيستيان تيغالي.

لا راحة

وسيقود الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني للمنتخب، تدريبات الفريق مساء يوم الوصول، حيث لا مجال للراحة، وسيتم التركيز على تدارك بعض ملاحظات الأداء التي برزت خلال تجربة لبنان، والتي انتهت بفوز معنوي للأبيض بهدف سجله تيغالي، ولكن لم يكن الأداء مرضياً للشارع الرياضي، حيث ظهرت العديد من الانتقادات على أداء الفريق بشكل عام منها عدم فاعلية خط الوسط مما كان له التأثير السلبي على القوة الهجومية.

تدارك الأخطاء

من جهته، دعا المدرب أروابارينا للعمل خلال الأيام المتبقية على انطلاق البطولة على تنشيط دور خط الوسط لضمان إمداد المهاجمين بتمريرات دقيقة متقنة سعياً لزيادة الفاعلية الهجومية، والعمل على معالجة الأخطاء والسلبيات التي صاحبت أداء المنتخب في المباراة قبل الدخول في أجواء كأس الخليج العربي، إضافة إلى زيادة التجانس بين صفوف اللعب المختلفة، بعد مشاركة عدد من الوجوه الشابة خلال ودية لبنان، صحيح أنهم مكسب للمنتخب ولكنهم بحاجة إلى مزيد من التجانس مع زملائهم، واكتساب المزيد من الخبرات.

خيارات متعددة

وستكون هناك خيارات عدة أمام الجهاز الفني لتجربتها خلال التدريبات المقبلة، متمثلة في بعض العناصر التي من شأنها أن تعزز من أداء الفريق وتسريع وتيرة اللعب، على غرار ما شاهدته التجربة اللبنانية في الشوط الثاني بعد أن تم تغيير خطة اللعب ومشاركة عناصر أسهمت في تحسين الأداء وزيادة القوة الهجومية للفريق.

يشار إلى أن تجربة لبنان كانت المباراة التاسعة للمدرب أروابارينا مع «الأبيض»، حيث سبق ولعب 3 مباريات رسمية في تصفيات كأس العالم حقق خلالها الفوز مرة واحدة على كوريا الجنوبية وخسر مباراتين.

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