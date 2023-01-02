تيغالي: المشاركة في البطولة مهمة للجيل الجديد

المصدر: دبي - البيان

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يعتبر سبستيان تيغالي مهاجم منتخبنا الوطني وصاحب هدف الفوز أمام لبنان، أن المشاركة في بطولة «خليجي 25» مهمة للغاية لهذا الجيل من اللاعبين، وتتطلب تعاملاً مختلفاً وتقديم مستوى طيب، ورغبة كبيرة في تحقيق إنجاز يحسب للاعبين، ويمنحهم دفعة كبيرة في المستقبل، في ظل تعدد المشاركات الدولية للمنتخب خلال الفترة المقبلة مثل غرب آسيا في الإمارات وكأس آسيا في قطر. وقال تيغالي إن «هذه البطولة تعتبر من أقوى وأهم البطولات ونطمح في الظهور الإيجابي خلال منافساتها».

وعن هدف الفوز الذي سجله في مرمي لبنان خلال الودية الأخيرة يقول تيغالي: «أنا سعيد بهذا الهدف لأنه يمنح الثقة للاعبين قبل المشاركة في منافسات بطولة كأس الخليج». وأضاف: «نجاحي في التسجيل جاء في الوقت المناسب فذلك منح الثقة لي ولزملائي اللاعبين خلال الأيام المقبلة، ويساهم في زيادة الحماس لمزيد من العطاء وتقديم أقصى جهد».

وبسؤال تيغالي عن غياب زميله المهاجم علي مبخوت عن صفوف «الأبيض»، مما يحمله مسؤولية مضاعفة خلال بطولة كأس الخليج، يقول تيغالي: «بالتأكيد مبخوت لاعب كبير، ويملك قدرات فنية متميزة للغاية، ولكن المنتخب يجب أن يواصل المشوار بالعناصر التي يقع الاختيار عليها من قبل الجهاز الفني».

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