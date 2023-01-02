محمد بن هزام: كافة التحضيرات جاهزة

المصدر: دبي - البيان

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أكد محمد عبدالله بن هزام الظاهري، الأمين العام لاتحاد الإمارات لكرة القدم نائب رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد الخليجي لكرة القدم، أن كافة التحضيرات الخاصة بمشاركة الأبيض في «خليجي 25»، والتي تستضيفها البصرة خلال الفترة من 6 إلى 19 يناير الجاري جاهزة، بمشاركة منتخبات الإمارات، العراق «البلد المستضيف»، السعودية، الكويت، البحرين، قطر، عُمان واليمن، تم إنجازها على كافة الصعد، سواء الأمور المتعلقة ببعثة المنتخب التي تشمل الجهازين الإداري والفني واللاعبين من مقر الإقامة وملاعب التدريب والمواصلات وغيرها، حيث قام وفد من اتحاد الكرة قبل فترة بزيارة إلى مدينة البصرة والقيام بزيارات ميدانية هناك لكافة المرافق، وعقد اجتماعات تنسيقية مع مسؤولي الاتحاد العراقي لكرة القدم واللجنة المنظمة للبطولة.

كما أشاد الأمين العام بالجهود الكبيرة التي يبذلها الاتحاد العراقي لكرة القدم واتحاد كأس الخليج العربي في تنظيم هذه البطولة المحببة لأبناء الخليج، والتي من المنتظر أن تشهد زخماً إعلامياً وحضوراً جماهيرياً لافتاً، متمنياً التوفيق للجميع في هذه البطولة ولمنتخبنا الوطني في تحقيق هدفه بالمنافسة على اللقب. يذكر أن بعثة منتخبنا الوطني ستغادر إلى مدينة البصرة صباح اليوم عبر مطار دبي الدولي، وسيجري أولى حصصه التدريبية مساء اليوم.

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