علي جبار: واثقون من نجاح البطولة

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

عقد اجتماع مشترك بين اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم «خليجي»، والاتحاد العراقي للاطلاع على آخر الاستعدادات لاستضافة بطولة كأس الخليج العربي، في نسختها الخامسة والعشرين، التي تستضيفها مدينة البصرة العراقية، خلال الفترة من 6 حتى 19 يناير الجاري.

شهد الاجتماع جاسم الرميحي الأمين العام لاتحاد كأس الخليج العربي، وعلي جبار النائب الأول لرئيس الاتحاد العراقي ومدير البطولة، ومحمد ناصر نائب مدير البطولة، وأعضاء الاتحاد واللجان المشتركة والمشرفة على «خليجي 25».

وأكد جبار استكمال جميع الترتيبات لتنظيم النسخة الـ25 بصورة مميزة، وقال: «لدينا ثقة كبيرة بالتعاون مع اتحاد كأس الخليج العربي لنجاح البطولة من الناحية التنظيمية»، مشيراً إلى أن البطولة تحظى بدعم حكومي كبير على أعلى مستوى، وهذا يسهم في تعزيز درجات التفوق في إظهار بطولة بمستوى يشيد به الجميع.وتنطلق مباريات البطولة باللقاء الافتتاحي بين منتخبي العراق «المستضيف» وعُمان.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز